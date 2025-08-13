שבוע אחרי החלטת הקבינט על כיבוש הרצועה, הרמטכ"ל אייל זמיר קיים דיון במסגרתו אישר את הרעיון המרכזי לתכנית הפעולה של צה״ל בעזה

נערכים לכיבוש הרצועה: שבוע אחרי החלטת הקבינט, הרמטכ״ל אייל זמיר קיים היום (רביעי) דיון במסגרתו אישר את הרעיון המרכזי לתכנית הפעולה של צה״ל ברצועת עזה. הדיון התקיים בהשתתפות פורום המטה הכללי, נציגי שב״כ ומפקדים נוספים.

במסגרת הדיון, הוצגו פעולות צה״ל עד כה, לרבות התקפה במרחב זיתון שהחלה אתמול. כמו כן, הוצג ואושר רעיון מרכזי לתכנית למהלכי ההמשך ברצועת עזה, בהתאם להנחיית הדרג המדיני.

עוד נאמר כי "הרמטכ״ל הדגיש את חשיבות העלאת כשירות הכוחות ומוכנות לגיוס מילואים, תוך ביצוע ריענון ומתן מרווח נשימה לקראת המשימות הבאות".

כאמור, ביום שישי האחרון הקבינט המדיני-ביטחוני אישר את הצעת ראש הממשלה בנימין נתניהו להכרעת החמאס וכיבוש רצועת עזה. לפי הודעת לשכת ראש הממשלה, "צה"ל ייערך להשתלטות על העיר עזה תוך אספקת סיוע הומניטרי לאוכלוסייה האזרחית מחוץ לאזורי הלחימה".

על פי ההצעה, הקבינט אימץ ברוב קולות את חמשת העקרונות לסיום המלחמה: פירוק חמאס מנשקו, השבת כל החטופים – החיים והחללים כאחד, פירוז רצועת עזה, שליטה ביטחונית ישראלית ברצועת עזה, וקיומו של ממשל אזרחי חלופי שאינו החמאס או הרשות הפלסטינית.

בהודעת לשכת נתניהו נאמר גם כי "רוב מוחלט של שרי הקבינט סברו שהתוכנית החלופית שהוצגה בקבינט לא תשיג את הכרעת החמאס ולא את החזרת החטופים". הדברים מגיעים על רקע הדיווחים על מחלוקות בין הדרג המדיני לדרג הצבאי, כשזמיר התנגד לתכנית המוצעת ואף אמר יום לפני כן כי "תרבות המחלוקת היא חלק בלתי נפרד מההיסטוריה של עם ישראל, היא מהווה מרכיב חיוני בתרבות הארגונית של צה"ל – הן פנימה והן כלפי חוץ. נמשיך להביע את עמדתנו ללא מורא – באופן ענייני, עצמאי ומקצועי".