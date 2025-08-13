לאחר שאמש (שלישי) פורסם בכאן 11, כי הוא חלק מ"כוורת הרמטכ"ל" – דובר צה"ל לשעבר אבי בניהו מכחיש זאת: "לא מייעץ לרמטכ"ל ולא חבר בשום כוורת סודית. הבהרתי זאת היטב לכתב ששוחח איתי, סיפרתי לו ביושר שפגשתי פעם אחת בזמיר בלישכתו בנוכחות דובר צה״ל לשיחת רקע ושוחחתי עימו פעמיים בלבד בטלפון.
הידיעה הודלפה כדי "להכשיר" הודעה שפורסמה הבוקר ע"י לשכת שר הביטחון בדבר "יועצים אנטי ממשלתיים" שמייעצים לזמיר".
נזכיר כי בדיווח נטען שראש המטה הכללי, רב־אלוף אייל זמיר, מקבל ייעוץ אישי מגורמים שאינם חלק מהמערכת הצבאית. בין היועצים שהוזכרו בכתבה: השר והרמטכ"ל לשעבר גבי אשכנזי, האלוף במיל' ישראל זיו, דובר צה"ל לשעבר אבי בניהו, כמו גם מתן דנסקר ולירן דן.
מה דעתך בנושא?
2 תגובות
0 דיונים
א – http://בניהו%20גם%20מייעץ%20לזמיר%20וגם%20מכחיש....
בניהו גם מייעץ לזמיר וגם מכחיש....10:31 13.08.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
מוטי
בניהו לא בדיוק מאמין לך, לא הצטינתה בעבר בדיוק בהצהרות שלך.11:52 13.08.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
א – http://בניהו%20גם%20מייעץ%20לזמיר%20וגם%20מכחיש....
בניהו גם מייעץ לזמיר וגם מכחיש....10:31 13.08.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר