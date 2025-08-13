דובר צה"ל לשעבר אבי בניהו, מכחיש את הדיווח כי הוא מייעץ לרמטכ"ל אייל זמיר: "לא מייעץ לרמטכ"ל ולא חבר בשום כוורת סודית"

לאחר שאמש (שלישי) פורסם בכאן 11, כי הוא חלק מ"כוורת הרמטכ"ל" – דובר צה"ל לשעבר אבי בניהו מכחיש זאת: "לא מייעץ לרמטכ"ל ולא חבר בשום כוורת סודית. הבהרתי זאת היטב לכתב ששוחח איתי, סיפרתי לו ביושר שפגשתי פעם אחת בזמיר בלישכתו בנוכחות דובר צה״ל לשיחת רקע ושוחחתי עימו פעמיים בלבד בטלפון.

הידיעה הודלפה כדי "להכשיר" הודעה שפורסמה הבוקר ע"י לשכת שר הביטחון בדבר "יועצים אנטי ממשלתיים" שמייעצים לזמיר".

נזכיר כי בדיווח נטען שראש המטה הכללי, רב־אלוף אייל זמיר, מקבל ייעוץ אישי מגורמים שאינם חלק מהמערכת הצבאית. בין היועצים שהוזכרו בכתבה: השר והרמטכ"ל לשעבר גבי אשכנזי, האלוף במיל' ישראל זיו, דובר צה"ל לשעבר אבי בניהו, כמו גם מתן דנסקר ולירן דן.

עוד באותו נושא הבכיר חושף: אלו המילים שאמר הרמטכ"ל כשרק נכנס לתפקיד 08:16 | חני אדרי 7 0 😀 👏