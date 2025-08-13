ראש הממשלה בנימין נתניהו, התייחס אתמול בראיון לשלל הנושאים שעל סדר היום, ביניהם עסקת החטופים והשמדת חמאס, עוד הוא פלט משפט דרמטי על איראן

ראש הממשלה בנימין נתניהו התראיין אמש (שלישי) ל-i24NEWS ודיבר על המלחמה בעזה, עסקת חטופים ועל התקיפה באיראן. בדבריו הוא חשף משפט שעד כה לא נאמר בצורה רשמית.

"אנחנו כל הזמן ערוכים לקראת האפשרות של פעולה איראנית. פרויקט הגרעין הורחק בשנים טובות, ידענו מראש שהאורניום לא ייפגע, אבל אנחנו עוקבים אחרי זה בשבע עיניים יחד עם ידידנו האמריקאים".

נזכיר כי לאחר המתקפה אכן דווח כי האורניום המועשר לא נפגע, מה שמעניק לאיראן יתרון משמעותי ביכולות השיקום של פרויקט הגרעין, אלא שכעת נתניהו אמר זאת במפורש.