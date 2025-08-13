פיקוד העורף יקיים היום בדיקות צופרים מתוכננות בשלושה יישובים בצפון הארץ, כחלק מהיערכות ביטחונית שוטפת לשעת חירום

דובר צה"ל מסר כי היום (רביעי) תבצע יחידת פיקוד העורף בדיקות צופרים מתוזמנות במספר מוקדים בצפון הארץ. מטרת הבדיקות היא לוודא את תקינות מערכות ההתרעה והאזעקה, כחלק מההיערכות הרציפה של מערך ההתגוננות האזרחית למצבי חירום.

לפי ההודעה, הצופרים יופעלו בזמנים הבאים:

בשעה 10:05 בכפר אעבלין

בשעה 12:05 ביישוב שורשים

בשעה 14:05 ביישוב ירכא

הבדיקה צפויה לכלול התרעת תרגול בלבד. יחד עם זאת, צה"ל מדגיש כי אם תופעל התרעת אמת במהלך אותן שעות, תישמע אזעקה נוספת שתבדל אותה מהתרגול. במקביל, תופיע התרעה גם ביישומון פיקוד העורף ובאמצעי התרעה משלימים נוספים.

בפיקוד העורף מזכירים לציבור כי ניתן להתעדכן ולקבל מידע נוסף באמצעות מוקד 104, במסרונים לוואטסאפ במספר 052-9104104, באתר הרשמי של פיקוד העורף בכתובת oref.org.il, וכן דרך עמודי הרשתות החברתיות של הפיקוד.