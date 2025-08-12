גורמים ביטחוניים לשעבר מלווים את הרמטכ"ל זמיר; לפי הדיווח, עוזרו הבכיר מתדרך עיתונאים בניגוד לנהלי צה"ל – על רקע המשבר עם נתניהו

לפי דיווח של סולימאן מסוודה ב"כאן חדשות", ראש המטה הכללי, רב־אלוף אייל זמיר, מקבל ייעוץ אישי מגורמים שאינם חלק מהמערכת הצבאית. בין היועצים שהוזכרו בכתבה: השר והרמטכ"ל לשעבר גבי אשכנזי, האלוף במיל' ישראל זיו, דובר צה"ל לשעבר אבי בניהו, כמו גם מתן דנסקר ולירן דן.

עוד עולה מהדיווח כי עוזרו של הרמטכ"ל, אלוף-משנה אלון לניאדו, מנהל תדרוך לעיתונאים וזאת בניגוד לנהלי צה"ל, שכן רק דובר צה"ל מוסמך לטפל בפנייה לעיתונות.

לפי הדיווח, קצב השיחות הללו התגבר בתקופה האחרונה, על רקע המשבר החריף בין הרמטכ"ל לבין ראש הממשלה בנימין נתניהו.

מדובר צה"ל נמסר בתגובה כי אין בכוונתו להתייחס לפרטים.