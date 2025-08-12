לפי דיווח של סולימאן מסוודה ב"כאן חדשות", ראש המטה הכללי, רב־אלוף אייל זמיר, מקבל ייעוץ אישי מגורמים שאינם חלק מהמערכת הצבאית. בין היועצים שהוזכרו בכתבה: השר והרמטכ"ל לשעבר גבי אשכנזי, האלוף במיל' ישראל זיו, דובר צה"ל לשעבר אבי בניהו, כמו גם מתן דנסקר ולירן דן.
עוד עולה מהדיווח כי עוזרו של הרמטכ"ל, אלוף-משנה אלון לניאדו, מנהל תדרוך לעיתונאים וזאת בניגוד לנהלי צה"ל, שכן רק דובר צה"ל מוסמך לטפל בפנייה לעיתונות.
לפי הדיווח, קצב השיחות הללו התגבר בתקופה האחרונה, על רקע המשבר החריף בין הרמטכ"ל לבין ראש הממשלה בנימין נתניהו.
מדובר צה"ל נמסר בתגובה כי אין בכוונתו להתייחס לפרטים.
28 תגובות
5 דיונים
אפרים – http://הרסתם%20את%20מערכת%20המשפט;%20את%20מערכת%20הבריאות;%20את%20מערכת%20החינוך;%20המשטרה;%20השבכ.%20ועכשיו%20צהל?
אתם "עיתון" או זרוע הרס של עם ישראל ומדינת ישראל?20:47 12.08.2025
בני
מה חשבת שיקרה? או שאתה מציית לנתניהו או שאתה מושמץ ומועף בבושת פנים מתפקידך. אין באמצע.. דבר עם אדלשטיין, הוא גם הבין את זה לא מזמן...20:50 12.08.2025
המוטציה הסמאלנית – http://קוראים%20מי%20ביועצים%20ומבינים%20למה%20התהפך%20בושה
תראה לי מי החברים שלך ואומר לך מי אתה21:53 12.08.2025
רוני
בקיצור:כוח קפלן ועוד רמטכל פרוגרסיבי.איך ננצח כך?? רפורמה בצהל דחוף21:58 12.08.2025
הכל עדיף על אוסף היועצים של מושחתיהו ... כולם סוכנים קטארים, אחד אחד , כולל חלק מהאנשים שהאדיוט שהוא ראש ממשלתנו הכניס לצוות המשא ומתן לשחרור החטופים ... הממשלה הזו בוגדת בעם אין דרך אחרת לתאר את מה שקורה פה ... שר המשפטים מפר הוראות בג"ץ ופועל נגד היוע"משית... שר הבטחון, בטטה סתומה בפני עצמו , מנסה להפוך את הצבא לפולטי , כמו שכבר קרה למשטרה ... מפטרים את יו"ר וועדת הגיוס כדי למנות בובה במקום אדלשטיין , ושאר השרים הם אוסף של סמרטוטים שלא מתאימים לנהל חנות מכולת , ובעיקר עסוקים בביזת הקופה הציבורית ולספק "מתנות" לחברים ...
הממשלה הזו על כל חלקיה משקרת כמו שהיא נושמת , אנחנו כבר שנתיים במלחמה והם לא אוכפים את חוק הגיוס הקיים , במקום זה מצפים מאתנו לבוא לעוד 200 ימי...
הממשלה הזו על כל חלקיה משקרת כמו שהיא נושמת , אנחנו כבר שנתיים במלחמה והם לא אוכפים את חוק הגיוס הקיים , במקום זה מצפים מאתנו לבוא לעוד 200 ימי מילואים ... איפה הבנים של ראש הממשלה ? קונים דירות בבריטניה וארה"ב... הממשלה הזו מובילה אותנו מאסון לאסון , מתהום לתהום , מצבנו הכלכלי נוראי , מצב שרותי הבריאות הוא כזה שאתה יכול למות לפני שתראה רופא מומחה או תצליח לקבוע תור לבדיקת MRI , על החינוך אין מה לדבר ... בטחון פנים זה מצרך מבוקש , שיא בגניבות , פריצות , רציחות , פרוטקשיין, דמי חסות, גניבות רכב והכל לאור יום , הצבא כבר קורס מרוב עומס ורק אידיוטים מוכנים להמשיך להתייצב למילואים , מצבנו הבינלאומי מעולם לא היה גרוע יותר , כל העולם מכיר במדינה פלסטינית, חוץ מארה"ב, וזה יביא מפולת נוספת והאשמות נוספות ברצח עם פשעי מלחמה, וחוקיות מפעל ההתנחלויות ... אנחנו כפסע מהתמוטטות המוחלטת ולא מהנצחון המוחלט ... כל ידידתנו בעולם תומכות לא רק במדינה פלסטינית אלא גם באמברגו נשק , וברגע שזה יגיע לאמברגו כלכלי ישראל מחוסלת, זה לאן שהביא אותנו השקרן בן שקרן ואוסף הסמרטוטים שמסביבוהמשך 22:06 12.08.2025
ארז
בתגובה ל: הכל עדיף על אוסף היועצים של מושחתיהו ... כולם סוכנים קטארים, אחד אחד , כולל חלק מהאנשים שהאדיוט שהוא ראש ממשלתנו הכניס לצוות המשא ומתן לשחרור החטופים ... הממשלה הזו בוגדת בעם אין דרך אחרת לתאר את מה שקורה פה ... שר המשפטים מפר הוראות בג"ץ ופועל נגד היוע"משית... שר הבטחון, בטטה סתומה בפני עצמו , מנסה להפוך את הצבא לפולטי , כמו שכבר קרה למשטרה ... מפטרים את יו"ר וועדת הגיוס כדי למנות בובה במקום אדלשטיין , ושאר השרים הם אוסף של סמרטוטים שלא מתאימים לנהל חנות מכולת , ובעיקר עסוקים בביזת הקופה הציבורית ולספק "מתנות" לחברים ...
אתה אומלל06:46 13.08.2025
יהודי – http://צ
נורא ואיום22:53 12.08.2025
דחוף
למנות את וינטר22:59 12.08.2025
ארז
בתגובה ל: דחוף
בהחלט ראוי ביותר06:46 13.08.2025
לל
הגיע הזמן שוינטר ימצא לו גוב ויפסיק לתפעל כל מיני עבורו. פתטי06:50 13.08.2025
ממשלת קטאריהו ה 3 !!
כל כבוד לזמיר !!02:40 13.08.2025
רפי
רציתם כלבלב קיבלתם רוטווילר שיטרוף אותכם חלאות אדם02:24 13.08.2025
ארז
בתגובה ל: רפי
אתה פשוט מסכן06:45 13.08.2025
משה חסיד
זמיר חיל טוב וצריך להמשיך להיות חייל. אם רצונו להיות אזרח צריך לומר זאת והדרך פתוחה בפניו. עליו לנהוג לפי נוהלי נצבא ובתום לב04:30 13.08.2025
