מזג אוויר הלוהט ממשיך לשבור שיאים. תחול עלייה נוספת בטמפ' ושרב כבד ישרור בכל הארץ. בדרום הארץ יירד גשם מלווה בסופות רעמים. מיום שישי – הקלה.
הערב והלילה, בין שלישי לרביעי: בהיר עד מעונן חלקית. במזרח הארץ ישרור עומס חום כבד.
יום רביעי: ברוב האזורים צפוי שרב כבד. ברצועת החוף יהיה הביל. עומסי חום קיצוניים ישררו בכל אזורי הארץ. ברוב אזורי הארץ ימדדו טמפרטורות קיצוניות. אחה"צ ייתכן גשם מקומי מלווה בסופות רעמים יחידות בדרום הארץ.
יום חמישי: עדיין ישרור שרב בהרים ובפנים הארץ ויהיה הביל במישור החוף. עומסי חום קיצוניים ישררו בכל אזורי הארץ. בהרים ובפנים הארץ ימדדו טמפרטורות קיצוניות.
יום שישי: תחול ירידה בטמפרטורות בהרים ובפנים הארץ אך יוסיפו לשרור עומסי חום כבדים עד קיצונים ברוב האזורים.
יום שבת: ירידה נוספת של טמפרטורות והן יחזרו להיות רגילות לעונה.
