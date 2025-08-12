בהתאם להערכת המצב שהתקיימה בפיקוד העורף, הוחלט על הקלות במדיניות ההתגוננות. המדיניות החדשה, שנכנסה לתוקף ביום שלישי, 12 באוגוסט 2025, בשעה 18:00, תישאר תקפה עד יום שלישי, 19 באוגוסט 2025, בשעה 20:00.
- פעילויות חינוכיות: פעילויות חינוכיות יתקיימו ללא הגבלות, בהתאם להנחיות משרד החינוך והערכות הרשויות המקומיות.
- התקהלות: ניתן לקיים התקהלויות ללא הגבלות בכל רחבי הארץ, למעט ביישובי עוטף עזה. שם, ניתן לקיים התקהלויות של עד 2,000 אנשים, למעט ביישובים המפורטים בהחרגות.
- מקומות עבודה: מקומות עבודה יפעלו כסדרם ללא הגבלות.
