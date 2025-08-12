למשך שבוע: אלו הנחיות פיקוד העורף המעודכנות

פיקוד העורף עדכן את מדיניות ההתגוננות עם הקלות שנכנסו לתוקף: פעילות חינוך ומקומות עבודה מלאה, והסרת מגבלות על התקהלויות ברוב הארץ. ההנחיות בתוקף לשבוע הקרוב

בהתאם להערכת המצב שהתקיימה בפיקוד העורף, הוחלט על הקלות במדיניות ההתגוננות. המדיניות החדשה, שנכנסה לתוקף ביום שלישי, 12 באוגוסט 2025, בשעה 18:00, תישאר תקפה עד יום שלישי, 19 באוגוסט 2025, בשעה 20:00. פעילויות חינוכיות: פעילויות חינוכיות יתקיימו ללא הגבלות, בהתאם להנחיות משרד החינוך והערכות הרשויות המקומיות.

פעילויות חינוכיות יתקיימו ללא הגבלות, בהתאם להנחיות משרד החינוך והערכות הרשויות המקומיות. התקהלות: ניתן לקיים התקהלויות ללא הגבלות בכל רחבי הארץ, למעט ביישובי עוטף עזה. שם, ניתן לקיים התקהלויות של עד 2,000 אנשים, למעט ביישובים המפורטים בהחרגות.

ניתן לקיים התקהלויות ללא הגבלות בכל רחבי הארץ, למעט ביישובי עוטף עזה. שם, ניתן לקיים התקהלויות של עד 2,000 אנשים, למעט ביישובים המפורטים בהחרגות. מקומות עבודה: מקומות עבודה יפעלו כסדרם ללא הגבלות.

