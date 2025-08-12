הג'ודוקא פיטר פלצ'יק נפצע אמש ברגלו במהלך הצילומים לתוכנית "רוקדים עם כוכבים". מצבו קל, אך המשך השתתפותו בעונה הנוכחית מוטל בספק

הג'ודוקא פיטר פלצ'יק, המתמודד בעונה זו של "רוקדים עם כוכבים" המשודרת בקשת 12, נפצע אמש במהלך הצילומים והחזרות לתכנית. הוא פונה לבית החולים עם מכה ברגלו. הפרק המדובר צפוי להיות משודר מחר בערב.

פלצ'יק, מהמתמודדים המובילים בעונה הזו, רוקד לצידה של הרקדנית דיאנה קנדליס. התכנית נמצאת כעת רגע לפני שלב רבע הגמר. מהפקת התכנית נמסר כי בשלב זה טרם ברור אם יוכל להמשיך ולהתמודד בשלבים הבאים שלה.

הגו'ודקא זכה באולימפיאדת פריז 2024 האחרונה במדליית הארד. בנוסף זכה בעבר במדליות שונות כולל מדליית זהב באליפות עולם ונחשב כיום כג'ודוקא הבכיר והמעוטר ביותר בישראל.

לא נותר אלא לאחל לו החלמה מהירה.