נשיא צרפת חוגג: "יצרנו מומנטום למדינה פלסטינית" - סרוגים

(עמנואל מקרון, נשיא צרפת, צילום: מרק ישראל סלם, פלאש 90)

לאחר הודעתה של אוסטרליה כי גם היא צפויה להכיר במדינה פלסטינית בעצרת האו"ם שתיערך בספטמבר, נשיא צרפת עמנואל מקרון ציין בשמחה את ההישג ולקח קרדיט על המהלך המדיני.

בהודעה רשמית אמר מקרון: "אני מברך על הצטרפותו של ראש ממשלת אוסטרליה למומנטום שיצרנו בניו יורק להכרה במדינה פלסטינית, שכבר זוכה לתמיכה ממדינות כמו בריטניה, קנדה ופורטוגל".

מקרון המשיך והסביר: "הצעד הזה משקף את מחויבותנו לפתרון שתי המדינות ולבניית מסלול פוליטי משותף, שבלעדיו אין שלום וביטחון לכולם".

מקרון הפך מאז תחילת המלחמה למוביל של הסוגייה הפלסטינית בעולם המערבי, יחד עם שיתוף פעולה סעודי-ערבי.

לאחר אוסטרליה, גם ניו זילנד הודיעה כי תשקול הכרה במדינה פלסטינית עד ספטמבר במידה והמצב בשטח "לא ישתפר".