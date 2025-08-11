נשיא צרפת חוגג: "יצרנו מומנטום למדינה פלסטינית" - סרוגים

נשיא צרפת חוגג: "יצרנו מומנטום למדינה פלסטינית"
נשיא צרפת עמנואל מקרון חוגג את ההודעה שאוסטרליה תכיר במדינה פלסטינית בעצרת האו"ם
(עמנואל מקרון, נשיא צרפת, צילום: מרק ישראל סלם, פלאש 90)
לאחר הודעתה של אוסטרליה כי גם היא צפויה להכיר במדינה פלסטינית בעצרת האו"ם שתיערך בספטמבר, נשיא צרפת עמנואל מקרון ציין בשמחה את ההישג ולקח קרדיט על המהלך המדיני.
בהודעה רשמית אמר מקרון: "אני מברך על הצטרפותו של ראש ממשלת אוסטרליה למומנטום שיצרנו בניו יורק להכרה במדינה פלסטינית, שכבר זוכה לתמיכה ממדינות כמו בריטניה, קנדה ופורטוגל".
מקרון המשיך והסביר: "הצעד הזה משקף את מחויבותנו לפתרון שתי המדינות ולבניית מסלול פוליטי משותף, שבלעדיו אין שלום וביטחון לכולם".
מקרון הפך מאז תחילת המלחמה למוביל של הסוגייה הפלסטינית בעולם המערבי, יחד עם שיתוף פעולה סעודי-ערבי.
לאחר אוסטרליה, גם ניו זילנד הודיעה כי תשקול הכרה במדינה פלסטינית עד ספטמבר במידה והמצב בשטח "לא ישתפר".
5 תגובות - 5 דיונים מיין לפי
1
הגיע הזמן להפוך...
שירי מנתניה | 11-08-2025 19:25
הגיע הזמן להפוך את הלימונים ללימונדה. כל עזתי/ פלסטינאי יקבל כרטיס טיסה מתנה מישראל למדינות האלו. נציף את המדינות האלו בפלסטינים ושיהיה להם בהצלחה.
2
הכרזה על מדינה פלשתינית
יו יו, גם | 11-08-2025 19:54
ברגע שתהיה הכרזה כזאת ישראל צריכה להודיע שמבחינתה מדובר במדינת אויב ולבטל כל קשר מוניטרי עם הרשות.
3
איש עלוב שלא...
אבי | 11-08-2025 21:05
איש עלוב שלא מבין את המציאות שהוא חי בה. עוד מעט העם הצרפתי יבעט אותו מארמון האליזה
4
אידיוט לא יצא מזה...
ישראלית | 11-08-2025 21:14
אידיוט לא יצא מזה כלום
5
עלוב נפש. ארצו...
אורלי לוי | 11-08-2025 21:32
עלוב נפש. ארצו נכבשת בידי איסלם רצחני והוא מטפל בדמיונו על מדינה הרוצחים כאן. צרפתים תמיד היו נאחסים אלינו. שכחו את רצח עובדי העיתון 'שארלי הבדו'. אומה מוזרה.