איך יצרו את "חתונה ממבט שני" בתאילנד? כל הסודות של מאחורי הקלעים

חתונה ממבט שני פרק ראשון (באדיבות קשת 12)

הערב (שני) תעלה בקשת 12 התוכנית החדשה "חתונה ממבט שני", שמבטיחה לקחת את הקונספט המוכר של "חתונה ממבט ראשון" צעד אחד קדימה. שישה זוגות המחפשים פרק ב' בחייהם יפגשו לראשונה מתחת לחופה על חוף קסום בתאילנד, וינסו לבנות זוגיות במשך חודש במתחם וילות מפנק, בליווי ד"ר יעל דורון.

בסוף התקופה, כל זוג יצטרך להחליט: האם הם חוזרים לארץ יחד או בנפרד? הנה כמה עובדות מרתקות מאחורי הקלעים שחושפות את הקסם והאתגרים של הפקת התוכנית.

מגוון המשתתפים

התוכנית מציגה קשת רחבה של משתתפים בגילאי 29 עד 56, עם גיל ממוצע של 40. בין המשתתפים תמצאו עורכת דין, גונדר בדימוס, מקדמת מכירות ביקב והייטקיסטית, שמגיעים ממקומות שונים ברחבי הארץ – מקריית מוצקין ועד קריית גת. יחד, יש להם 23 ילדים, בגילאים שנעים בין שנה וחצי ל-26. אחת המשתתפות אף נולדה בסיביר ודיברה יקוטית בשנותיה הראשונות, ואחד המשתתפים מגיע עם חיית מחמד מיוחדת – ארנב!

תהליך ההפקה

ההפקה של "חתונה ממבט שני" היא מפעל לוגיסטי מרשים. כ-75 אנשי הפקה, מתוכם 20 זרים, עבדו על התוכנית, כאשר לכל זוג הוצמד צוות קבוע שכלל במאי, צלם ואיש הפקה מקומי. כל זוג צולם כ-300 שעות, וטקסי החתונה והמפגשים הקבוצתיים תועדו בו זמנית על ידי 8 מצלמות שונות. לצורך צילומים מסוימים, הוקם קונטרול שלם בחדרי הווילות לשעות ספורות בלבד בכל פעם. ואנים חיכו מחוץ לווילות כדי לשנע את הזוגות ואת צוותי הצילום ברחבי האי.

אתגרים בלתי צפויים

הצילומים התקיימו בעונה החמה בתאילנד, אך סופת גשמים מפתיעה כיסתה את האי במשך שבוע שלם, מה שהוסיף אתגר משמעותי להפקה ולמשתתפים. ובכל זאת, התוכנית המשיכה להתקדם, עם רגעים קסומים שנלכדו במצלמות.

הכנות ליום הגדול

הכלות בתוכנית התעוררו ב-4 בבוקר ביום החתונה כדי להתכונן לרגע הגדול. תהליך המיון למשתתפים היה קפדני ונמשך כ-5 חודשים, כולל 9 שלבים, כדי להבטיח התאמה מיטבית בין הזוגות.

צפו בהצצה לפרק הראשון שעולה הערב:

