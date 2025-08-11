למרות הפגישה עם משפחות החטופים: ההסתדרות לא תצטרף לשביתה - סרוגים

(צילום: יסמין גיל, דוברות ההסתדרות)

יו"ר ההסתדרות ארנון בר דוד ובכירי המגזר העסקי נפגשו היום (שני) עם נציגי משפחות החטופים, זאת על רקע קריאתם לשביתת מחאה ביום ראשון הקרוב עקב הרחבת הלחימה בעזה. בתום הפגישה, ההסתדרות הודיעה כי לא תצטרף להשבתת המשק, אך בר דוד הבהיר כי יפעל לאפשר לעובדים שמעוניינים להשתתף במחאה לעשות זאת.

בר דוד, שביקש לפגוש את המשפחות כדי להסביר את החלטתו להימנע משביתה כללית, הביע את חששו כי כניסת ההסתדרות בתזמון הנוכחי תסיט את השיח הציבורי סביב השבת החטופים לכיוונים פוליטיים. "אם הייתי יודע ששביתה, לא רק של יום אחד אלא יותר, תסיים את העניין – תפסיק את המלחמה ותחזיר את החטופים, הייתי הולך על זה בכל הכוח" אמר. "לצערי, ולמרות שהלב שלי מתפוצץ מעצבים, אין לזה תוחלת".

על אף שההסתדרות לא תצטרף באופן מאורגן לשביתה, בר דוד התחייב שיקרא להנהלות ולוועדי העובדים לאפשר לכל העובדים שמעוניינים להשתתף באירועי המחאה ובעצרת ההזדהות ב-17 באוגוסט "לפעול לפי צו ליבם, מבלי לפגוע בזכויותיהם כעובדים".

בנוסף, יו"ר ההסתדרות ובכירי המגזר העסקי התחייבו לתמוך ככל שניתן ולסייע בהפניית משאבים להמשך פעילות מטה המשפחות. כמו כן, יו"ר ההסתדרות העמיד לרשות המטה והמשפחות את מנכ"ל האגף להתאגדות עובדים, עמיחי סטינגר, ואת הצוות הלוגיסטי מבצעי של ההסתדרות לכל סיוע ופעילות, ללא הגבלת זמן.