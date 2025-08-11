הרצוג נגד הכרזת אוסטרליה: "טעות חמורה ומסוכנת" - סרוגים

(צילום: צפריר אביוב\פלאש 90)

נשיא המדינה יצחק הרצוג הגיב היום (שני) להודעת ראש ממשלת אוסטרליה אנתוני אלבניזי על כוונתו להכיר במדינה פלסטינית. בדבריו גינה את ההכרזה ואמר כי היא לא תסייע להפסקת המלחמה או השבת החטופים משבי החמאס בעזה.

"כשישראל נלחמת בטרור אכזרי, היא עושה זאת למען השלום ולמען העולם החופשי. ההכרזות האלה – של אוסטרליה ושל מדינות אחרות – הן פרס לטרור, והן פרס לאויבי החופש, החירות והדמוקרטיה" אמר הרצוג בנאומו בטקס השקת מוזיאון הכנסת. "זו טעות חמורה ומסוכנת, שלא תסייע לפלסטיני אחד ולא תחזיר לצערנו ולו חטוף אחד".

עוד באותו נושא שגריר ישראל באוסטרליה זועם: "מחזקת את עמדת חמאס" לכתבה המלאה בסרוגים >

מוקדם יותר היום שגריר ישראל באוסטרליה אמיר מימון הגיב בזעם להצהרה של אלבניזי ואמר כי "שלום מקודם באמצעות הכנעת הטרור, לא על ידי מתן פרס לטרור. בהכרה במדינה פלסטינית בזמן שחמאס ממשיך לרצוח, לחטוף, ולדחות את השלום, אוסטרליה פוגעת בביטחונה של ישראל, תוקעת את שיחות המו"מ לשחרור החטופים, ונותנת ניצחון לאלו שמתנגדים לדו-קיום".

"רק לפני כמה ימים, אלבניזי הציב תנאים ברורים להכרה במדינה פלסטינית, בהם: גינוי האלימות, שחרור החטופים, והקמת ממשל אחראי ואמין. הוא הדגיש שכל הצעדים הללו נדרשים לפני שיהיה אפשר להכיר במדינה" הזכיר השגריר. "מנגד, היום ממשלת אוסטרליה זנחה את התנאים הללו ומקדמת הכרה סימבולית, במקום לקדם צעדים כנים לשלום".

עוד באותו נושא שתי מדינות נוספות הודיעו כי יתמכו במדינה פלסטינית לכתבה המלאה בסרוגים >



מימון הבהיר כי "ההחלטה הזו לא תשנה את המציאות בשטח. השלום לא יגיע דרך הצהרות, הוא יגיע כשאלו שבחרו בטרור יזנחו אותו, וכשהאלימות וההסתה תסתיים. מתן פרס לאלו שמשתמשים בטרור ככלי פוליטי שולח מסר מסוכן שהאלימות מביאה הישגים פוליטיים".

בסיכום דבריו השגריר ציין כי "בהכרה במדינה פלסטינית עכשיו, אוסטרליה מחזקת את עמדת חמאס – ארגון שהיא הכירה בו כארגון טרור – וכן מחלישה את המאבק של אלו שפועלים כדי לסיים את האלימות ולהביא שלום אמיתי וממושך".