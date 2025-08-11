המשטרה עצרה חשוד בריסוס הגרפיטי בכותל המערבי - סרוגים

כתובת גרפיטי "יש שואה בעזה" בבית הכנסת הגדול בירושלים. (צילום: דוברות המשטרה)

תושב ירושלים נעצר לחקירה לפנות בוקר על ידי שוטרי מחוז ירושלים, בחשד שריסס כתובות בכותל המערבי ובמרכז העיר, כך נמסר מהמשטרה.

עוד באותו נושא במערכת הפוליטית מגיבים לתקרית המזעזעת: "פשע נוראי" לכתבה המלאה בסרוגים >



לפנות בוקר, התקבל דיווח ממאבטחי המקומות הקדושים על חשוד שריסס כתובת גרפיטי סמוך לשער המוגרבים בכותל המערבי- 'יש שואה בעזה'. שוטרי מרחב דוד שהגיעו למקום, עצרו את החשוד (27, ירושלים) והוא הועבר לחקירה.

עוד עלה כי מוקדם יותר הלילה, ביצע החשוד מעשה דומה גם על גבי קיר בית הכנסת הגדול שבמרכז העיר, שם ריסס מספר כתובות באותו הקשר.

בסיום חקירתו, נשלח החשוד בתנאים מגבילים ובכוונת המשטרה להביאו היום בפני בית משפט בהמשך היום לטובת דיון בעניינו, שם תבקש להאריך את מעצרו.