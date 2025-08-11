אבני הכותל חוללו בכתובת גרפיטי: "יש שואה בעזה" - סרוגים

הקרן למורשת הכותל

כתובת גרפיטי התגלתה הבוקר על קיר ההמשך בדרומו של הכותל המערבי בסמוך לגן הארכיאולוגי ובסמוך לאיזור המוגדר כ"עזרת ישראל". בכתובת "יש שואה בעזה".

מהקרן למורשת הכותל המערבי נמסר כי זהו מעשה חמור המהווה חילול הקודש ופגיעה בקדושתו של המקום הקדוש לעם היהודי.

רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים, הרה"ג שמואל רבינוביץ שליט"א, הביע צער ומחאה חריפה על המעשה החמור והחסר תקדים, שנעשה תוך כדי זלזול חמור בקדושת המקום.

הרב רבינוביץ': "לאתר את הפושעים לחילול הקודש"

בדבריו אמר הרב: "מקום קדוש אינו מקום להביע מחאות יהיו אשר יהיו, ושבעתיים כשהדבר נעשה במקום הקדוש ביותר לעם היהודי כולו. על המשטרה לחקור את המעשה, לאתר את הפושעים לחילול הקודש ולהעמידם לדין."

בעבר אירע מקרה דומה בצידו הצפוני של הכותל המערבי, אז נערכו דיונים הלכתיים מקיפים בנושא הסרת הכיתוב מאבני הכותל. גם הפעם ינחה הרב את הגורמים המקצועיים כיצד לנקות ולהסיר את הכיתוב באופן שלא יפגע בקדושתן של האבנים.

המשטרה: נעצר חשוד שהודה במעשה

כהמשך לדיווח הזה נמסר מהמשטרה היא עצרה בן 27 מירושלים בחשד למעורבות בחילול הכותל, הוא הודה והביע חרטה, שוחרר בתנאים מגבילים וייתכן שיואשם בעלבון דת.