תפרוש מהכנסת? הח"כית הסרוגה שוקלת לרוץ לראשות עיריית גבעת שמואל

מיכל וולדיגר (צילום: מאיר אליפור)

פרסום ראשון: מערכת הבחירות המקומיות בגבעת שמואל והמאבק על מחליפו של יוסי ברודני, ראש העיר מאז 2008, מצאה מתמודדת חזקה – כשחברת הכנסת מהציונות הדתית, מיכל וולדיגר, שוקלת לפרוש מהכנסת לטובת התמודדות על ראשות העיר. מקורב סיפר לסרוגים כי היא כבר בוחנת את הצעדים הבאים ונערכת לקמפיין – מהלך מפתיע במיוחד, לאור העובדה שלא מזמן מונתה ליו"ר ועדת העבודה והרווחה.

וולדיגר, בת 55, נולדה וגדלה בבני ברק וכיום מתגוררת בגבעת שמואל – עיר עמה היא מזוהה כבר שנים, ובה החלה את דרכה הפוליטית. היא עורכת דין בהכשרתה, ושימשה בעבר כראש עמותת השירות הלאומי "בת עמי".

ב־2013 היא נכנסה לפוליטיקה המקומית כשנבחרה למועצת העיר מטעם "הבית היהודי". במסגרת כהונתה החזיקה בתיק הרווחה, עמדה בראש הוועדה למלחמה בסמים ובאלכוהול, והייתה מעורבת בוועדות נוספות בנושאי כספים, תכנון ובנייה, וקידום מעמד האישה.

בבחירות 2021 וולדיגר נכנסה לכנסת מטעם הציונות הדתית, ובהמשך מונתה לסגנית שר האוצר. היא קידמה חקיקה ורפורמות בתחומי בריאות הנפש, חוסן קהילתי ומאבק בהתמכרויות, ונחשבת לדמות בולטת בוועדות החברתיות של הכנסת.

חברת הכנסת וולדיגר

חזרתה האפשרית לפוליטיקה המקומית עשויה להציב אותה כמועמדת מובילה להחלפתו של ראש העיר המכהן יוסי ברודני – לשעבר חבר ליכוד והבית היהודי – שהודיע כי יצטרף ל"ישראל ביתנו" לקראת הבחירות הקרובות, בניסיון להרחיב את בסיס התמיכה במפלגה בקרב הציבור הדתי-לאומי.

בלשכתה של וולדיגר הכחישו את הדיווח ואמרו בתגובה לסרוגים כי היא "לא מכירה את זה, לא אמיתי ואין להם מה להגיב".