תפרוש מהכנסת? הח"כית הסרוגה שוקלת לרוץ לראשות עיריית גבעת שמואל

לסרוגים נודע כי ח"כ מיכל וולדיגר שוקלת לפרוש מהכנסת ולהתמודד בבחירות לראשות עיריית גבעת שמואל. מקורב סיפר כי היא כבר בוחנת את הצעדים הבאים ונערכת לקמפיין

יותם דשא, חדשות סרוגים
11.08.25 14:00  י״ז באב תשפ״ה
  מיכל וולדיגר (צילום: מאיר אליפור)

פרסום ראשון: מערכת הבחירות המקומיות בגבעת שמואל והמאבק על מחליפו של יוסי ברודני, ראש העיר מאז 2008, מצאה מתמודדת חזקה – כשחברת הכנסת מהציונות הדתית, מיכל וולדיגר, שוקלת לפרוש מהכנסת לטובת התמודדות על ראשות העיר. מקורב סיפר לסרוגים כי היא כבר בוחנת את הצעדים הבאים ונערכת לקמפיין – מהלך מפתיע במיוחד, לאור העובדה שלא מזמן מונתה ליו"ר ועדת העבודה והרווחה.

וולדיגר, בת 55, נולדה וגדלה בבני ברק וכיום מתגוררת בגבעת שמואל – עיר עמה היא מזוהה כבר שנים, ובה החלה את דרכה הפוליטית. היא עורכת דין בהכשרתה, ושימשה בעבר כראש עמותת השירות הלאומי "בת עמי".

ב־2013 היא נכנסה לפוליטיקה המקומית כשנבחרה למועצת העיר מטעם "הבית היהודי". במסגרת כהונתה החזיקה בתיק הרווחה, עמדה בראש הוועדה למלחמה בסמים ובאלכוהול, והייתה מעורבת בוועדות נוספות בנושאי כספים, תכנון ובנייה, וקידום מעמד האישה.

בבחירות 2021 וולדיגר נכנסה לכנסת מטעם הציונות הדתית, ובהמשך מונתה לסגנית שר האוצר. היא קידמה חקיקה ורפורמות בתחומי בריאות הנפש, חוסן קהילתי ומאבק בהתמכרויות, ונחשבת לדמות בולטת בוועדות החברתיות של הכנסת.

חברת הכנסת וולדיגר

חזרתה האפשרית לפוליטיקה המקומית עשויה להציב אותה כמועמדת מובילה להחלפתו של ראש העיר המכהן יוסי ברודני – לשעבר חבר ליכוד והבית היהודי – שהודיע כי יצטרף ל"ישראל ביתנו" לקראת הבחירות הקרובות, בניסיון להרחיב את בסיס התמיכה במפלגה בקרב הציבור הדתי-לאומי.

בלשכתה של וולדיגר הכחישו את הדיווח ואמרו בתגובה לסרוגים כי היא "לא מכירה את זה, לא אמיתי ואין להם מה להגיב".

12 תגובות - 10 דיונים מיין לפי
1
אחרי, ששנתיים וחצי...
שירי מנתניה | 11-08-2025 14:11
אחרי, ששנתיים וחצי תמכה בהשתמטות וההפליה בין דם לדם, למרות זעקות המילואימניקים... מי יבחר בה? הראתה את ה"איכויות" והערכים שלה...
2
אם היא הגיבה...
איש אמת | 11-08-2025 15:09
אם היא הגיבה שזה לא אמיתי ולא מכירה אז מה הכתבה פה בעצם? נשמע כמו סתם קליקבייט
3
אם היא הגיבה...
איש אמת | 11-08-2025 15:10
אם היא הגיבה שזה לא אמיתי ולא מכירה אז מה הכתבה פה? על סמך מה?
ממתי פוליטיקאים עונים...
חחחחח | 11-08-2025 21:07
ממתי פוליטיקאים עונים אמת? בכל מקרה אין לה טיפת התאמה לתפקיד
4
הציונות הדתית בראשות...
עושה בשכל | 11-08-2025 16:40
הציונות הדתית בראשות נוכל התורתו אומנותו- בצלאל חמאס חזק הוא נכס סמוטריץ, לא עוברת את אחוז החסינה
5
שטלי גוטליב תבוא לנהל לנו את העיר
אני פה | 11-08-2025 19:26
.
6
הלוואי שנזכה.... תותחית מהיכרות!...
תושב גבעת שמואל | 11-08-2025 20:47
הלוואי שנזכה.... תותחית מהיכרות!
אין לה כישורים...
בדיחה! | 11-08-2025 21:06
אין לה כישורים מינימליים לנהל עיר, חוץ מזה שהיא מייצגת קו חרדלי שלא מתאים לעיר
7
פשוט בדיחה! הגברת...
דינה כפיר | 11-08-2025 21:18
פשוט בדיחה! הגברת חיה במציאות מדומה
8
אישה שהפכה ליותר...
יעל שפירא | 11-08-2025 21:21
אישה שהפכה ליותר סטרוק מאורית לא יכולה לעמוד בראש עיר של המיינסטרים של הציונות הדתית.
9
איזה כישורים יש...
דני לביא | 11-08-2025 21:22
איזה כישורים יש לה לעמוד בראש עיר? חוץ מבת עמי שזה יותר תפקיד ייצוגי, מה היא ניהלה בקריירה? לא מתאימה
10
הגברת הפנימה שבבחירות...
ידידיה | 11-08-2025 21:28
הגברת הפנימה שבבחירות הקרובות המפלגה של סמטריץ לא תעבור את אחוז החסימה