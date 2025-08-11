כתב חדשות 13 אביעד גליקמן מודה: "הבן שלי לא ידע מה זה תפילין"

אביעד גליקמן ועקיבא נוביק (באדיבות ערוץ משב)

כתב המשפט של חדשות 13, אביעד גליקמן, התארח בפודקאסט "הצייצנים" בהנחיית עקיבא נוביק בערוץ משב. במהלך השיחה הודה כי בנו לא ידע מה זה תפילין. הוא תקף את היעדר לימודי היהדות בבתי הספר החילוניים. "יש שם הרבה דברים שלא לומדים וכואב לי הלב", אמר. "אולי בגלל שבאתי מהציונות הדתית", הוא מסביר. "הבן שלי לא ידע מה זה תפילין. תלמדו – זה לא מילה גסה. יהדות היא חלק מהזהות שלנו, ומערכת החינוך הממלכתית לוקה בזה בחיסרון גדול".

צפו באביעד גליקמן בשיחה עם עקיבא נוביק:

אביעד גליקמן (באדיבות ערוץ משב, מבית ארגון רבני צהר)

גליקמן, שמגיע מהציונות הדתית, מסביר שדווקא זו הסיבה בגללה כואב לו שבנו לא יודע מה זה תפילין. הסיבה נעוצה בכך שבנו לומד במסגרת חילונית, ושם לא למד על דת. הוא מתייחס לחשש מהדתה, ואומר, "בסדר, אפשר ללמוד גם מה זה תפילין".

במהלך הפרק, התייחס גליקמן לנושאים נוספים. ביחס למצב הפוליטי בארץ אמר: "אנחנו הרבה מעבר למלחמת אחים קרה. לא בטוח שאפשר יהיה לפשר על הפער הזה". לדבריו, ישראל תהיה מקום טוב יותר ביום שבו בנימין נתניהו יעזוב את תפקיד ראש הממשלה: "ביום שזה יקרה יהיה פה בלבול מטורף וקושי אדיר. אני מקווה שנצליח לאחות את השברים, אבל לא בטוח שזה אפשרי".

בהמשך דבריו מתח ביקורת חריפה על מה שכינה "מכונת ההסתה": "יש רק צד אחד שמוביל מכונת רעל. אסור לייצר סימטריה בין הצדדים". לדבריו, ללא היועצת המשפטית לממשלה ובית המשפט העליון, ייתכן שמדינת ישראל לא הייתה נשארת דמוקרטיה.

לצד תמיכתו בגילי בהרב-מיארה, הוסיף גם הסתייגות: "בהתחלה הייתה קצת קלה על ההדק במניעה משפטית כלפי ממשלת נתניהו, אבל בשנה האחרונה כמעט כל מה שנתניהו עושה מחייב מניעה כזו".

