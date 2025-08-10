נחשף: זו הסיבה שסינוואר תקף דווקא בשבעה באוקטובר - סרוגים

נחשף: זו הסיבה שסינוואר תקף דווקא בשבעה באוקטובר
סא״ל (מיל׳) יהונתן דחוח־הלוי חושף ממסמכים שנתפסו בעזה: חמאס עקב אחר חולשות צה״ל, תזמן את המתקפה לניצול חולשת ההיערכות והכוננות
חוקר במרכז הירושלמי לענייני חוץ וביטחון, תא"ל (במיל') יהונתן דחוח הלוי, חשף כי חודשים לפני מתקפת חמאס ב-7 באוקטובר, הארגון עקב מקרוב אחרי המתרחש בישראל והעריך את חולשות צה"ל. מנהיג חמאס ברצועת עזה, יחיא סינוואר, הורה לזהות את "נקודות התורפה" של ישראל, במיוחד בתקופות חגים ובהיערכות לקויה של הצבא.
ההיערכות של חמאס התבססה על זיהוי חולשות בכשירות הצבאית של ישראל והזדמנות לשנות את יחסי הכוחות באזור. המתקפה ב-7 באוקטובר נבחרה במועד שבו צה"ל היה במיעוט כוחות בכוננות, עם הערכת מודיעין חסרה לגבי כוונות ויכולות חמאס.
דחוח הלוי הוסיף כי כבר בבוקר המתקפה הופעלו כלי טיס בלתי מאוישים של חמאס ופגעו ביעדים שונים דקות לפני הפריצה לגבול. לדבריו, אירועים קודמים כמו הצגת מערכת הלייזר הישראלית ב-2022 סייעו להאיץ את החלטת חמאס לצאת למלחמה.
1
2
3
במדינה מתוקנת כל...
ששי | 10-08-2025 18:59
במדינה מתוקנת כל המעורבים בפרשה הזאת צריכים להיות אחרי סורגים עד לבירור בדיקה אם זה נכון
למה אבי החמאס...
בראש ובראשונה האחראי הראשי, מממן הנוחבות, הבוגד שלא שעה לאזהרות | 10-08-2025 20:39
למה אבי החמאס מונע וועדת חקירה..??
4
מעניין שכולם ישנו...
קיפי | 10-08-2025 19:16
מעניין שכולם ישנו טוב ...ומתעוררים אחד אחד... האמת היא אחת וכואבת: הפסדנו במלחמה בגדול‼️
5
איזה מדינה ......
מה חדש ? כולם יודעים שהצבא היה ביו"ש , שומר על הסוכה של האדיוט בחווארה ... וכולנו יודעים איזה כוחות מושקעים גם עכשיו בשומרון עם כל המטורפים שמסתובבים שם ... | 10-08-2025 19:45
איזה מדינה ... לשר האוצר אין אימון בראש הממשלה ... גם ראש המלל לא מרוצה מהחלטות הממשלה ... לראש הממשלה אין אימון ברמטכ"ל שהיה ומסתבר שגם לא בזה שיש ... וח"כ, דרעי , שמפלגתו פרשה מהממשלה , משתתף בישיבות הקבינט המדיני בטחוני ... שרי המפלגה השלטת, שותקים כמו דגים , ומיחלים למותו של הקיסר המטורף ... ואנחנו צריכים לתת את הילדים שלנו , להיות בשר התותחים של ממשלת המטורפים הזו ... ממש גן עדן ...
6
כמה אמיץ מצידם להתגייס שנתיים אחרי תחילת המלחמה כשהיא בשלבי גסיסה ... בטח גם אז הם יעשו שירות מקוצר בישיבת הסדר ... שישלחו אותם למות בעזה עכשיו , לא אותנו ... | 10-08-2025 20:01
7
יחיא | 11-08-2025 1:17
8
