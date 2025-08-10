נחשף: זו הסיבה שסינוואר תקף דווקא בשבעה באוקטובר - סרוגים

(צילום: עבד רחים חטיב / פלאש90)

חוקר במרכז הירושלמי לענייני חוץ וביטחון, תא"ל (במיל') יהונתן דחוח הלוי, חשף כי חודשים לפני מתקפת חמאס ב-7 באוקטובר, הארגון עקב מקרוב אחרי המתרחש בישראל והעריך את חולשות צה"ל. מנהיג חמאס ברצועת עזה, יחיא סינוואר, הורה לזהות את "נקודות התורפה" של ישראל, במיוחד בתקופות חגים ובהיערכות לקויה של הצבא.

ארדן על השבעה באוקטובר (צילום: ללא קרדיט)

ההיערכות של חמאס התבססה על זיהוי חולשות בכשירות הצבאית של ישראל והזדמנות לשנות את יחסי הכוחות באזור. המתקפה ב-7 באוקטובר נבחרה במועד שבו צה"ל היה במיעוט כוחות בכוננות, עם הערכת מודיעין חסרה לגבי כוונות ויכולות חמאס.

דחוח הלוי הוסיף כי כבר בבוקר המתקפה הופעלו כלי טיס בלתי מאוישים של חמאס ופגעו ביעדים שונים דקות לפני הפריצה לגבול. לדבריו, אירועים קודמים כמו הצגת מערכת הלייזר הישראלית ב-2022 סייעו להאיץ את החלטת חמאס לצאת למלחמה.