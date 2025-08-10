הראל סקעת ודקלון במפגש בין דורות: דואט חדש ל"יום שישי הגיע" - סרוגים

דקלון (צילום נאורי חובב ביטון), הראל סקעת (צילום משה נחמוביץ)

אלבום מחווה חדש לצלילי הכרם, אחד ההרכבים המשפיעים ביותר בתולדות המוזיקה המזרחית בישראל, צפוי לראות אור בחודשים הקרובים. במסגרת הפרויקט, משתתפים אמנים בולטים ממגוון סגנונות, שמבצעים גרסאות חדשות לשירים שהפכו לאבני יסוד בפסקול התרבותי המקומי.

האזינו לדואט החדש של "יום שישי הגיע":

הסנונית הראשונה מהאלבום היא דואט מיוחד לשיר "יום שישי הגיע", המשלב בין קולו של הראל סקעת לבין ביצועו המקורי של דקלון, באמצעות סימפול. ההפקה המוזיקלית, עליה חתום ניר מימון, מעניקה לשיר צבעים חדשים וקצב מרומם, תוך הדגשת השורשים התימניים של סקעת והיכולות הווקאליות שלו.

"דקלון הוא חלק גדול בפסקול חיי", אומר סקעת. "מהשירים בבית הכנסת ועד ליום שישי בדרך הביתה מבית הספר – היום אני שר אותו עם הילדים שלי. זה המנון קבלת השבת, עם הריחות, הטעמים והתרבות הבלתי נשכחים של כולנו".

מגוון שיתופי פעולה יוצאי דופן

לצד סקעת, האלבום יכלול שיתופי פעולה של יהודית רביץ, אהוד בנאי, בר צברי, עידן עמדי, גידי גוב, נרקיס, ברי סחרוף, חווה אלברשטיין, אריאל זילבר, זהבה בן ועוד רבים. כל אחד מהם יעניק טייק אישי לשירים המזוהים עם דקלון וצלילי הכרם – הרכב שבשנות ה-70 וה-80 הביא את הצליל המזרחי העיראקי-תימני-יווני מהשכונות והחפלות אל לב המיינסטרים הישראלי, עם להיטים כמו "חנה’לה התבלבלה", "לילה בכרך" ו"אין כמו יפו בלילות".

דקלון, מייסד ההרכב שחגג בשנה שעברה 80, נחשב לאחד מעמודי התווך של המוזיקה המזרחית בישראל, והשפעתו ניכרת עד היום.