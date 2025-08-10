קרויזר לשר לוין: בטל חובת סימון כלבי השירות בלוחמים - סרוגים
יו"ר ועדת הפנים, ח"כ יצחק קרויזר, פנה לשר המשפטים בבקשה לבטל את חובת סימון כלבי השירות באמצעות אפוד ייעודי, בטענה שהסימון פוגע בפרטיות לוחמים הסובלים מפוסט-טראומה ומרחיק אותם מהטיפול

יותם דשא, חדשות סרוגים
יותם דשא, חדשות סרוגים10.08.25 16:40  ט״ז באב תשפ״ה
  יצחק קרויזר (צילום: יונתן זינדל, פלאש 90)

יו"ר ועדת הפנים, ח"כ יצחק קרויזר, פנה היום (ראשון) לשר המשפטים והרווחה יריב לוין בבקשה דחופה לשינוי תקנה חדשה המחייבת כלבי שירות המסייעים למתמודדי פוסט-טראומה לשאת אפוד ייעודי.

לדבריו, הסימון באמצעות האפוד פוגע בפרטיות לוחמים הסובלים מפוסט-טראומה ומרתיע אותם מלהשתמש בכלי טיפולי מציל חיים.

קרויזר מסביר כי התקנה, שנועדה להקל על זיהוי הכלבים במקומות ציבוריים, פוגעת בפרטיותם של הלוחמים ועלולה להרחיקם מהטיפול הנדרש.

"כלב השירות הוא קו ההגנה האחרון עבור הלוחם", כתב קרויזר. "האפוד הופך את מצוקתו לגלויה ופוגע בכבודו. רבים נמנעים מלקחת כלב שירות מחשש לתיוג חברתי – מה שמעמיד אותם בסכנה ממשית".

לוין נגד מכתב היועמש"ית: נוגדת את עצמה, אין בה אמון

נזכיר כי מאז תחילת המלחמה עשרות לוחמים, במילואים ובסדיר, ניסו לשים קץ לחייהם. ח"כ קרויזר חושש כי הצעד עלול להרחיק לוחמים נוספים הזקוקים לסיוע נפשי דחוף.

קרויזר מציע חלופה: בעל הכלב יוכל לבחור אם לסמנו, ובמקרים בהם נדרש אישור כניסה, להציג תעודה רשמית בדומה לנוהל לבעלי מוגבלויות אחרים. "כך נשמור על פרטיות הלוחמים ונעודד שימוש בכלי טיפולי מציל חיים", הדגיש.

מוקדם יותר השנה, מחקר של אוניברסיטת תל אביב מצא עלייה דרסטית במספר החיילים המדווחים על פוסט-טראומה. לאחר חצי שנה משחרורם מצה"ל, 8% מהחיילים מדווחים על תסמינים של פוסט-טראומה – מספרים מדאיגים הדורשים התייחסות וטיפול משמעותי, ביניהם באמצעות שימוש בכלבי שירות.

1
האדון לוין האיש...
ירושלמי | 10-08-2025 19:15
האדון לוין האיש והתנהלותו הבלתי שפויה והמזויעה .שכח לרגע כי אנחנו עדיין בטרום דמוקרטיה וטרם הפכנו למדינה טוטליטרית אם כי אנחנו בדרך סלולה לשם ,איש אפרורי וקטן שהשררה הכהת את חושיו ובלבלה את תבונתו המשוחדת ,עבד נרצע של שולח ,שליח הוצאה לפועל של מעבידו .אין לא אישיות ולא כריזמה .איש מסוכן מבלי להגדירו או להשוותו ליחידי סגולה שליליים בהיסטוריה הקצרה של עם ישראל ...כיהודי שמאמין בעם ישראל כעם סגולה ,הייתי מאושר באדם שאנשים כצלמו לא יהיו בנבחרי העם .
2
יותם דשא, אתה...
חכמי | 10-08-2025 21:47
יותם דשא, אתה כתב בחסד! המון בהצלחה לך.