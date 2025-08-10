בשירה וריקודים: החיילים התגייסו לגבעתי | צפו בתיעוד - סרוגים
בשירה וריקודים: החיילים התגייסו לגבעתי | צפו בתיעוד

שר הביטחון ישראל כ"ץ ביקר היום את מתגייסי גבעתי הטריים בלשכת הגיוס ואמר כי הדמיניות היא להכריע את אויבינו. צפו בתיעוד של ריקוד המתגייסים

חדשות סרוגים
חדשות סרוגים10.08.25 12:09  ט״ז באב תשפ״ה
בשירה וריקודים: החיילים התגייסו לגבעתי | צפו בתיעוד
  שר הביטחון כץ עם מתגייסי גבעתי בבקום היום. צילום: דוברות שר הביטחון

הבוקר נערך בלשכת הגיוס בתל השומר גיוס לחטיבת גבעתי למועד אוגוסט 25', מתוכם התגייסו לא מעט ביינישים לחטיבה הסגולה. צפו בתיעוד הריקוד המסורתי של הביינישים בלשכת הגיוס:

ריקוד ביינישים מתגייסי גבעתי היום בלשכת הגיוס. (צילום: ללא קרדיט)

בתוך כך, שר הביטחון ישראל כ"ץ ביקר היום בלשכת הגיוס בתל השומר את המתגייסים הטריים לחטיבת גבעתי. בפוסט שפרסם בעמוד הטוויטר שלו כתב כ"ץ: הגעתי היום ללשכת הגיוס כדי לפגוש את המתגייסים החדשים לגבעתי ובני משפחותיהם. עם ישראל במיטבו, איזו נחישות לתרום. אני גאה בהם: הורים, אחים ואחיות, סבים וסבתות. אמרתי להם שהמדיניות שאני מוביל כשר הביטחון היא להכריע את אויבינו ולייצב את גבולותינו. הבטחתי להורים לעשות הכל כדי לשמור על הילדים שמתגייסים – זאת חובתנו העליונה".

כ"ץ עם קציני גבעתי היום בלשכת הגיוס. (צילום דוברות שר הביטחון)

כ"ץ: דין מחנות הפליטים ביו"ש כדין מחנות המרכז בעזה

זמן קצר לאחר מכן הוציא שר הביטחון הודעה נוספת, בה הוא רומז על הפעילות המתוכננת של צה"ל ברצועת עזה. לדבריו צה"ל פתח במתקפה חזקה על מחנות הפליטים באיו"ש ולטענתו זהו המודל הנכון גם בעזה: "מחנות הפליטים בצפון השומרון – ג'נין, טול-כרם ונור א-שאמס – היו חממות טרור שנבנו במימון, חימוש והכוונה איראנית כחזית נוספת נגד ישראל, ומשם יצאו פיגועים לכל רחבי יו"ש. בהמשך לביקוריי בשטח ומפגשים עם מפקדים וחיילים, הנחיתי את צה"ל לשנות מדיניות.

צה"ל פתח במתקפה עוצמתית על מחנות הפליטים. התושבים התפנו, המחבלים חוסלו, תשתיות הטרור פורקו ונהרסו וצה"ל נשאר בתוך המחנות בשלב זה לפי הוראתי לפחות עד לסוף השנה. כיום אין טרור במחנות והיקף התרעות הטרור ביו"ש ירדו ב 80%. זהו המודל הנכון להילחם בטרור – לתקוף אותו ולרדוף אותו ביו"ש, בעזה ובכל מקום".

dxd global |...
| 10-08-2025 12:12
איזה מסכנים.מזה שאני בחו"ל בחופשת בין הזמנים
לייבל'ה הפרזיט. | 10-08-2025 12:28
לי יש יותר שכל.
2
נקווה שיסיימו כגיבורי...
בושה וחרפה | 10-08-2025 12:41
נקווה שיסיימו כגיבורי ישראל חחח דבילים חמומי מוח.
3
מהסוג שרוצחים ואונסים...
זבל אנושי | 10-08-2025 12:41
מהסוג שרוצחים ואונסים בחסות המלחמה כביכול. טינופת.
4
אתם מטעים את...
מים עד נפש | 10-08-2025 12:46
אתם מטעים את הציבור. מלכתחילה מטרתכם הייתה לכבוש ולהתיישב בעזה ולגרש את כל הערבים משם. אבל אתם רוצים ללכת עם ולהרגיש בלי. אם הייתם אומרים באומץ ובאופן ברור מהרגע הראשון: מפקירים את כל החטופים, כובשים את עזה, מגרשים את כל הערבים משם, ומתיישבים , אולי הייתם מצליחים. במקום זה אתם מדשדשים שנתיים, מפקירים חטופים, מפקירים חיילים, מקריסים את מערך המילואים, מסיתים נגד משפחות חטופים וכל מי שלא מסכים עם דעתכם הסמויה כולל נגד צה״ל שירותי הבטחון וציבור המשרתים שלא משןרותיכם ויוצרים הרבה שנאת חינם כי תוך הצגת טיעונים לא רלוונטיים ביודעין וקורעים את העם. אתם חדלי אישים שהורסים את העם ואת המדינה. זה לא הדעות שלכם זה הביצוע והדרך. זה היהירות, ההתנשאות, הבוז, הזלזול כלפי כל מי שלא אתם. פריבילגים פאסיב אגרסיב מנותקים ובכיינים. סוכני שנאה.