בשירה וריקודים: החיילים התגייסו לגבעתי | צפו בתיעוד - סרוגים

שר הביטחון כץ עם מתגייסי גבעתי בבקום היום. צילום: דוברות שר הביטחון

הבוקר נערך בלשכת הגיוס בתל השומר גיוס לחטיבת גבעתי למועד אוגוסט 25', מתוכם התגייסו לא מעט ביינישים לחטיבה הסגולה. צפו בתיעוד הריקוד המסורתי של הביינישים בלשכת הגיוס:

ריקוד ביינישים מתגייסי גבעתי היום בלשכת הגיוס. (צילום: ללא קרדיט)

בתוך כך, שר הביטחון ישראל כ"ץ ביקר היום בלשכת הגיוס בתל השומר את המתגייסים הטריים לחטיבת גבעתי. בפוסט שפרסם בעמוד הטוויטר שלו כתב כ"ץ: הגעתי היום ללשכת הגיוס כדי לפגוש את המתגייסים החדשים לגבעתי ובני משפחותיהם. עם ישראל במיטבו, איזו נחישות לתרום. אני גאה בהם: הורים, אחים ואחיות, סבים וסבתות. אמרתי להם שהמדיניות שאני מוביל כשר הביטחון היא להכריע את אויבינו ולייצב את גבולותינו. הבטחתי להורים לעשות הכל כדי לשמור על הילדים שמתגייסים – זאת חובתנו העליונה".

כ"ץ: דין מחנות הפליטים ביו"ש כדין מחנות המרכז בעזה

זמן קצר לאחר מכן הוציא שר הביטחון הודעה נוספת, בה הוא רומז על הפעילות המתוכננת של צה"ל ברצועת עזה. לדבריו צה"ל פתח במתקפה חזקה על מחנות הפליטים באיו"ש ולטענתו זהו המודל הנכון גם בעזה: "מחנות הפליטים בצפון השומרון – ג'נין, טול-כרם ונור א-שאמס – היו חממות טרור שנבנו במימון, חימוש והכוונה איראנית כחזית נוספת נגד ישראל, ומשם יצאו פיגועים לכל רחבי יו"ש. בהמשך לביקוריי בשטח ומפגשים עם מפקדים וחיילים, הנחיתי את צה"ל לשנות מדיניות.

צה"ל פתח במתקפה עוצמתית על מחנות הפליטים. התושבים התפנו, המחבלים חוסלו, תשתיות הטרור פורקו ונהרסו וצה"ל נשאר בתוך המחנות בשלב זה לפי הוראתי לפחות עד לסוף השנה. כיום אין טרור במחנות והיקף התרעות הטרור ביו"ש ירדו ב 80%. זהו המודל הנכון להילחם בטרור – לתקוף אותו ולרדוף אותו ביו"ש, בעזה ובכל מקום".