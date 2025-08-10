משפחות החטופים מחריפות את המאבק: "ב-17.8 נשבית את המדינה" - סרוגים

אבשלום ששוני/פלאש90

משפחות חטופים ומשפחות שכולות ממועצת אוקטובר הכריזו היום (ראשון) במסיבת עיתונאים מול הקריה בתל אביב כי "ב־17.8 משביתים את המדינה להצלת החיילים והחטופים".

ראש האופוזיציה יאיר לפיד התייחס לכך וכתב: "הקריאה של משפחות החטופים להשבתת המשק מוצדקת וראויה, נמשיך לעמוד לצידן".

נזכיר כי צעד זה של המשפחות מגיע לאחר שראש הממשלה בנימין נתניהו, הודיע כי הוא מעוניין להרחיב את הלחימה ולכבוש את העיר עזה, זאת לאחר שחמאס סירב לעסקה והמגעים לשחרור החטופים – כשלו.

