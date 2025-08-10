משפחות החטופים מחריפות את המאבק: "ב-17.8 נשבית את המדינה" - סרוגים

משפחות החטופים מחריפות את המאבק: "ב-17.8 נשבית את המדינה"
לאחר שאיימו, משפחות החטופים הודיעו כי הן מחריפות את המאבק להחזרת יקיריהן וכי הן ישביתו את המשק ב-17.8 לחודש
אבשלום ששוני/פלאש90
משפחות חטופים ומשפחות שכולות ממועצת אוקטובר הכריזו היום (ראשון) במסיבת עיתונאים מול הקריה בתל אביב כי "ב־17.8 משביתים את המדינה להצלת החיילים והחטופים".
ראש האופוזיציה יאיר לפיד התייחס לכך וכתב: "הקריאה של משפחות החטופים להשבתת המשק מוצדקת וראויה, נמשיך לעמוד לצידן".
נזכיר כי צעד זה של המשפחות מגיע לאחר שראש הממשלה בנימין נתניהו, הודיע כי הוא מעוניין להרחיב את הלחימה ולכבוש את העיר עזה, זאת לאחר שחמאס סירב לעסקה והמגעים לשחרור החטופים – כשלו.
1
העם עימכם משפחות...
ה צ ל ח ה | 10-08-2025 11:20
העם עימכם משפחות יקרות חיילים ואחים יקרים שלנו
80% מעם ישראל...
אנחנו עם ישראל | 10-08-2025 12:04
80% מעם ישראל בעד הפסקת הלחימה והשבת כולם
אנחנו עם ישראל 80%...
ליוסי המלקק למממן הנוחבות | 10-08-2025 11:38
אנחנו עם ישראל 80% מהעם דורש הפסקת הלחימה והשבת כולם.
חטופים
יוסי | 10-08-2025 11:33
קברתם את החטופים באדמה, טיפשים. ולמה מי אתם שתשביתו את המדינה??!!!
2
אם יקרה משהו...
גקי | 10-08-2025 11:23
אם יקרה משהו לחטופים זו תהיה אשמה בלבד של כל ההפגנות וניסיון השבתה של המשק שבו בשקט ותנו לצהל לעשות את העבודה להיכנע לטרור זו לא אופציה אחרת הלכה לנו המדינה צריך לחסל את עזה כולל החמס רק ככה נחזיר את החטופים ונמנע עוד טרגדיה כמו ה7 לאוקטובר תזהרו ממה שאתם עושים לא מפקירים מדינה
מי שמגיש להם...
כבר נצחנו צבאית את חמאס מזמן. הרגנו את כל הדרגים חיסלנו את הציוד האמלח דרכי האספקה ובכלל מוטטנו והרסנו את כל הרצועה. | 10-08-2025 12:08
מי שמגיש להם את הנצחון המדיני העולמי זה נתניהו שמסרב לעצור מביא שמד הסברתי ובינלאומי הרס עצום מיליארדים בכלכלה והרג מיותר של חיילים.
ואתה גקי אשם...
ביבי היחיד שסירב לעסקה כוללת והורג אותם | 10-08-2025 11:39
ואתה גקי אשם לא פחות מהבוגד הראשי, מפקיר החיילים.
3
Çağra LTD |...
| 10-08-2025 11:24
