אחרי ששינה את שמו: עידו בן דב מוציא אלבום סולו ראשון - סרוגים

עידו בן דב, עידו בי (צלם: סנטיאגו איסקוב)

עידו בן דב, המוכר עד היום כעידו בי, פותח פרק חדש בקריירה המוזיקלית שלו עם השקת אלבום הסולו הראשון שלו, "פרק בי". המהלך מגיע כהמשך ישיר להחלטתו מלפני כשבוע לשנות את שם הבמה שלו לאחר 17 שנים כעידו בי, כחלק מתהליך אישי ואמנותי של צמיחה והתבגרות. כעת, תחת שמו המלא, עידו בן דב מציג אלבום אישי, בוגר יותר, שחושף את סיפורו האישי בצורה כנה.

האיזנו לשיר מתוך האלבום החדש של עידו בן דב – פרק בי:

האלבום "פרק בי" מסמן שלב משמעותי בחייו של בן דב, המשקף התבגרות, התמודדות עם כאבים ואכזבות, ותהליך של התפכחות. זהו מסע מוזיקלי של חשיפה עצמית, שבו עידו מתמודד עם עברו ובוחר לנוע קדימה. אחד השירים הבולטים באלבום, "הרמנו ידיים", נוגע באופן ישיר בפרידה המתוקשרת מצוקי, שותפו המוזיקלי הוותיק. בשיר זה, עידו מדבר בגלוי על המתרחש מאחורי הקלעים ופורק לראשונה את מה שנשמר בבטנו במשך שנים.

התכנים בהם עוסק האלבום

בנוסף, האלבום מתעמק בנושאים אישיים נוספים, כמו התמודדותו של עידו עם גמילה מהוויד. הוא חושף את החורים שהיו בנפשו, את הקשיים שחווה ואת הדרך שעשה כדי להתנקות – הן רגשית והן פיזית. עידו גם נפתח ברמה האישית על הפחדים שלו כאב לעתיד לבוא, ומודה: "מפחד לגדל את הבן שלי, אני עוד לא גדלתי בעצמי".

האלבום כולל שיתופי פעולה מפתיעים עם שירז אברהם ויוסי שטרית, שמוסיפים עומק וגיוון לחוויה המוזיקלית.

"אני מכניס את המאזין לתוך הסיפור שלי", מספר עידו. "אם שומעים את האלבום ברצף, מרגישים כאילו נכנסים לתוך החיים שלי. אני לא עוטף את זה. הכול חשוף, הכול אמיתי".