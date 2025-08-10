במקביל ללחימה בעזה: צה"ל ממשיך לפעול גם ביו"ש - סרוגים
במקביל ללחימה בעזה: צה"ל ממשיך לפעול גם ביו"ש

פעילות כוחות צה"ל ביהודה ושומרון השבוע: הוחרמו נשקים ונעצרו עשרות מבוקשים, ביניהם מבוקשים אשר יידו אבנים ובקבוקי תבערה לעבר אזרחים ישראלים

חדשות סרוגים10.08.25 08:50  ט״ז באב תשפ״ה
  דובר צה"ל

במהלך השבוע החולף כוחות צה״ל פעלו ביותר מ-50 כפרים ברחבי יהודה ושומרון, עצרו 71 מבוקשים, החרימו כ-20 נשקים, עשרות אלפי כספי טרור וציוד לחימה רב.

בחטיבת בנימין, נעצרו שני מבוקשים שיידו אבנים לעבר אזרחים ישראלים ושלושה מבוקשים שזרקו בקבוקי תבערה נעצרו בסילוואד. בנוסף, נעצר מבוקש שעסק בייצור מטענים ומבוקש שיידה אבנים לעבר צומת אלחאדר שבחטיבת עציון.

חלק ממצעי הלחימה שאותר והוחרם באיו"ש. (צילום: דובר צה"ל)

במהלך פעילות של לוחמי יחידת דובדבן בבלאטה שבחטיבת שומרון, הכוחות עצרו סוחר אמצעי לחימה שמכר נשקים לקידום פעילות טרור במרחב. כמו כן, הלוחמים פעלו בקבאטיה שבחטיבת מנשה ועצרו מחבל מארגון הטרור הג׳יאהד האיסלאמי וסוחר אמצעי לחימה נוסף.

בשומרון: הוחרמו מטעני חבלה ונשקים

בחטיבת מנשה הוחרמו ארבעה נשקים מסוגים שונים, בחטיבת שומרון הוחרמו ארבעה אקדחים ושני נשקים נוספים ובחטיבת אפרים נעצרו מספר מבוקשים והוחרמו חומרים להכנת מטענים ואמצעי לחימה.

המבוקשים שנעצרו ואמצעי הלחימה שהוחרמו הועברו להמשך טיפול משטרת מחוז ש״י ושב״כ. כוחות הביטחון ימשיכו לפעול לסיכול טרור בכל מקום בו יידרשו, על מנת לשמור על ביטחון מדינת ישראל.

מה עושים עם...
מיתר | 10-08-2025 9:09
מה עושים עם כל העשרות המחבלים העצורים?