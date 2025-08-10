הבכיר מתריע: זו הסיבה שאנחנו נכשלים מול חמאס - סרוגים

הבכיר מתריע: זו הסיבה שאנחנו נכשלים מול חמאס
אל"מ (מיל') פרופ' גבי סיבוני, פירט מהי לדעתו הסיבה לכך שאנחנו נכשלים מול חמאס בעזה. עוד הוא התייחס לטענה של שחיקת הלוחמים במלחמה
(צילום: דובר צה"ל)
אל"מ (מיל') פרופ' גבי סיבוני, לשעבר מפקד סיירת גולני, התראיין היום (ראשון) ב103fm ודיבר על המשך המלחמה בעזה. בדבריו הוא אמר: "אנחנו כשלנו בשנה וחצי האחרונות בגלל שאנחנו הזנו את חמאס.
המשכנו להכניס סיוע, ולא פינינו את האוכלוסייה – הכנסת מזון היא בהתעקשות הרמטכ"ל ובתמיכת הפצ"רית והיא חוות דעת שאיננה חוקית, לא ערכית ולא מוסרית".
עוד הוא התייחס לשחיקת הלוחמים לאחר 22 חודשי מלחמה: "המלחמה הזו היא המקבילה שלנו למלחמת העולם השנייה. במלחמת העולם השנייה נלחמו שש שנים ולא בלבלו את המוח".
מצאת טעות בכתבה? התוכן בכתבה מפר זכויות יוצרים שבבעלותך? נתקלת בפרסומת לא ראויה? דווח/י לנו
4 תגובות - 3 דיונים מיין לפי
1
רק שבמלחמת העולם...
ישעיהו | 10-08-2025 9:30
רק שבמלחמת העולם השנייה הייתה קואליצייה של מדינות שנלחמו ולא מדינה קטנה אחת קטנה עם צבא קטן ושחוק שנלחם ב7 חזיתות במקביל
2
מי שדאג ודואג...
סיבוני בשירות מכונת הרעל ביביסט בשקל תומך מממן המוחבות ומאשים את הצבא | 10-08-2025 10:00
מי שדאג ודואג לצרכי חמאס זה נתניהו. להיפך הרמטכל סירב והודיע שחיילי צהל לא יאכילו את העזתים.
3
ממממן החמאס הבוגד...
נראה שסיבוני מחכה לאיזה ג'וב | 10-08-2025 10:03
ממממן החמאס הבוגד
צהל ניצח צבאית....
סיבוני משקר על מלא. שהרי הצבא ניצח והרס את חמאס המפקדים ןמחליפיהם הגדודים הציוד התשתית דרכי הייצור טהאסקפה. | 10-08-2025 10:18
צהל ניצח צבאית. ההפסד הוא הצד המדיני. את הכשלון המדיני של ביבי וממשלת האפסים הוא שמחזיק ומחזק את הנצחון המדיני התודעתי והעולמי של חמאס והעזתים, נגדנו, בכל העולם.