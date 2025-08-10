הבכיר מתריע: זו הסיבה שאנחנו נכשלים מול חמאס - סרוגים

(צילום: דובר צה"ל)

אל"מ (מיל') פרופ' גבי סיבוני, לשעבר מפקד סיירת גולני, התראיין היום (ראשון) ב103fm ודיבר על המשך המלחמה בעזה. בדבריו הוא אמר: "אנחנו כשלנו בשנה וחצי האחרונות בגלל שאנחנו הזנו את חמאס.

המשכנו להכניס סיוע, ולא פינינו את האוכלוסייה – הכנסת מזון היא בהתעקשות הרמטכ"ל ובתמיכת הפצ"רית והיא חוות דעת שאיננה חוקית, לא ערכית ולא מוסרית".

עוד הוא התייחס לשחיקת הלוחמים לאחר 22 חודשי מלחמה: "המלחמה הזו היא המקבילה שלנו למלחמת העולם השנייה. במלחמת העולם השנייה נלחמו שש שנים ולא בלבלו את המוח".

