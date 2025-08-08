פרשת ואתחנן: כוח התשובה שבטניס - סרוגים
בין קודש לספורט פרשת ואתחנן: מה הקשר בין קרלוס אלקרס, טורניר ווימבלדון ופרשת השבוע, ואיך כל זה מתקשר לחודש אלול ויום הכיפורים?

שמחה רז, חדשות סרוגים
08.08.25
  קרלוס אלקרס | צילום: שאטרסטוק

פרשת ואתחנן: אתחיל בווידוי, ראיתי בחיי שעות ארוכות של טניס, לעולם לא ראיתי משחק שלם. בניגוד למשחקי כדורגל או כדורסל, שבהם יש שעון קבוע והזמן מוגבל, בטניס אין שעון. משחק יכול להימשך שעה או חמש שעות, ואפילו בעבר היו משחקים שנמשכו ימים שלמים.

גם אם שחקן מוביל 6:0 במערכה הראשונה ו-5:0 בשנייה, הוא עדיין עלול להפסיד. ראינו זאת במשחקים גדולים, כמו קרלוס אלקראס שפיגר 2:0 מול סינר וניצח בסופו של דבר. כל עוד "הנר דולק", יש אפשרות לתקן.

תשעה באב: הכדורגלן שעצר מלחמת אזרחים

בפרשת ואתחנן אנו פוגשים לראשונה את מושג התשובה, מושג שמלווה אותנו במיוחד לקראת חודש אלול וימי התשובה. התשובה היא מתנה אלוהית, שמאפשרת לנו לתקן, להתחדש ולהתקרב מחדש לקדוש ברוך הוא, גם לאחר שחטאנו ופגמנו בקשר עמו.  כמו בטניס כך גם בתשובה.

התשובה היא מתנה שאינה מובנת מאליה – חטאנו, פגמנו, ובכל זאת ה' פותח לנו דלת לחזור אליו. בחודש אלול, שמתחיל בעוד שלושה שבועות, ועד יום הכיפורים, ניתנת לנו הזדמנות עצומה לכפר, לנקות את הלב ולפתוח דף חדש. כשאנו חוזרים בתשובה אמיתית, הקדוש ברוך הוא מוחל לנו כאילו לא חטאנו מעולם. יתרה מזו, "מקום שבעלי תשובה עומדים – צדיקים גמורים אינם עומדים".

מדוע? כי הדרך של בעלי התשובה ארוכה וקשה יותר, כמו שחקן טניס שחוזר מפיגור גדול. המאמץ, ההתגברות והמסע הרוחני מעצימים אותם ומביאים אותם למקום גבוה יותר.מי ייתן ונזכה לשוב בתשובה שלמה, לנצל את המתנה האלוהית הזו, ולצאת מחוזקים וקרובים יותר לקדוש ברוך הוא. שבת שלום!

