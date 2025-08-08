בן צור הציע נישואין: לא תאמינו מי השדכנית - סרוגים

ללא קרדיט.

אחרי הופעה היסטורית ומרגשת בקיסריה, בן צור ממשיך לכבוש פסגות – הפעם בזירה האישית. הזמר בן ה־26, שהופיע לראשונה בקריירה על בימת קיסריה במופע סולד אאוט סוחף, כרע היום ברך והציע נישואים לבת זוגו שיראל קלו (24) ברחבת הכותל המערבי.

הצעת הנישואין הגיעה אחרי המופע הגדול, בו כיכבו להיטיו “כל עכבה לטובה” והסינגל החדש “נשמות צמאות” בראש המצעדים. על הבמה הפתיע את הקהל חברו אלייצור, והשניים ביצעו יחד את הלהיטים המשותפים שכבשו את הטיקטוק – “טאטע תטהר” ו”הבת של המלך”.

ואם תהיתם מי השדכנית של הרומן המצליח – מדובר לא אחרת מאשר חברתה הטובה של שיראל, אודיה, שהכירה בין השניים לפני כשנה. מאז, הקשר רק הלך והתחזק, והיום הוא קיבל חותמת רשמית בדרך לחופה.