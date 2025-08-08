גנץ נגד החלטת הקבינט: "ממשלת בונקר שמפקירה את החטופים" - סרוגים

בני גנץ (צילום: נועם מושקוביץ', דוברות הכנסת)

יו"ר כחול לבן, בני גנץ, תקף בחריפות את החלטת הקבינט ואת תפקוד ממשלת נתניהו במלחמה, בפוסט שפרסם ברשת X. לדבריו, ישראל עומדת מול מחדל מדיני חמור ש"מבזבז את ההישגים האדירים של צה"ל".

גנץ, שכיהן בעבר כחבר בקבינט המלחמה, הציג מתווה פעולה ברור לטיפול במצב ברצועת עזה ובמשבר החטופים. הצעד הראשון במתווה שלו – הודעה רשמית שישראל מוכנה להפסקת אש קבועה בתמורה להשבת כל החטופים: "עד החטוף האחרון".

במקרה שהצעה זו תידחה, הוא מציע חמישה צעדים להמשך הלחימה ולניהול היום שאחרי:

חיסול ראשי חמאס בכל מקום בעולם.

פשיטות על מוקדי חמאס ברצועה, כל עוד לא נשקפת סכנה לחטופים.

הסכמה עם ארה"ב על הקמת גוף אזרחי בינלאומי שינהל את עזה, תוך שישראל שומרת על אחריות ביטחונית.

פתיחת מעברים ליציאת תושבי עזה, בהתבסס על מתווה טראמפ – "מי שרוצה, שייצא".

זכות פעולה לישראל במידה שכל החטופים לא יושבו או שחמאס יתחדש צבאית.

גנץ ביקר בחריפות את התנהלות הממשלה הנוכחית: "איטית, לא נחושה, לא מנצלת הזדמנויות כשהן נפתחות, ולא יצירתית". הוא תקף ישירות את ראש הממשלה ואמר: "כל הזמן דיברנו על היום שאחרי – ונתניהו לא פעל".

לדבריו, ישראל זקוקה להנהגה אחרת: "הנהגה שמנצלת הזדמנויות – לא הנהגה שמשחקת בונקר. לא הנהגה שמפקירה את החטופים ולא פועלת בכל הכוח להכרעת חמאס".

גנץ מצטרף לשורת תגובות שמתנגדות לכיבוש עזה:

מטה משפחות החטופים תקף את ההחלטה על כיבוש עזה: "גזר דין מוות לחטופים החיים – וגזר דין היעלמות על החללים".

באופוזיציה נשמעה ביקורת נוקבת: יאיר לפיד כינה את המהלך "אסון שיוביל לאסונות נוספים", ואילו אביגדור ליברמן טען כי "החלטות של חיים ומוות מתקבלות בניגוד לשיקולי הביטחון".

גם בעולם נשמעו גינויים, ובראשם ראש ממשלת בריטניה, שאמר כי "הפעולה לא תקדם את סיום המלחמה ולא תעזור לשחרור החטופים – היא רק תוביל לשפיכות דמים נוספת".