מצרים באזהרה חריפה: "יוביל למותם של החטופים" - סרוגים

נשיא מצרים עבד אל-פתח א-סיסי (צילום: שאטרסטוק)

אזהרה חריפה: בעיתון הלבנוני "אל-אחבאר", המזוהה עם חיזבאללה, דיווחו הבוקר (שישי) כי מצרים התריעה בפני ארה"ב על התכנית של ישראל לכיבוש רצועת עזה וקראה לוושינגטון להתערב ולמנוע את המהלך. לפי הדיווח, נשיא מצרים עבד אל-פתאח א-סיסי ביקש לשוחח באופן ישיר על הנושא עם נשיא ארה"ב דונלד טראמפ.

לפי טענת דיפלומט מצרי, קהיר הזהירה כי כיבוש ישראלי של רצועת עזה "יוביל בהכרח למותם של החטופים הישראלים. השובים שלהם קיבלו הוראה 'לנטרל' אותם אם הם ייכנסו למצור".

כאמור, הקבינט המדיני ביטחוני אישר הלילה את הצעת ראש הממשלה בנימין נתניהו להכרעת החמאס וכיבוש רצועת עזה – בניגוד לעמדת הרמטכ"ל אייל זמיר. לפי הודעת לשכת ראש הממשלה, "צה"ל ייערך להשתלטות על העיר עזה תוך אספקת סיוע הומניטרי לאוכלוסייה האזרחית מחוץ לאזורי הלחימה".

על פי ההצעה, הקבינט אימץ ברוב קולות את חמשת העקרונות לסיום המלחמה: פירוק חמאס מנשקו, השבת כל החטופים – החיים והחללים כאחד, פירוז רצועת עזה, שליטה ביטחונית ישראלית ברצועת עזה, וקיומו של ממשל אזרחי חלופי שאינו החמאס או הרשות הפלסטינית. בהודעת לשכת נתניהו נאמר גם כי "רוב מוחלט של שרי הקבינט סברו שהתוכנית החלופית שהוצגה בקבינט לא תשיג את הכרעת החמאס ולא את החזרת החטופים".