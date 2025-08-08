מצרים באזהרה חריפה: "יוביל למותם של החטופים" - סרוגים
מצרים באזהרה חריפה: "יוביל למותם של החטופים"

במצרים הזהירו את ארה"ב מפני התכנית הישראלית לכיבוש רצועת עזה, כשטענו כי המהלך "יוביל בהכרח למותם של החטופים הישראלים". נשיא מצרים ביקש לשוחח על הנושא עם נשיא ארה"ב דונלד טראמפ

חדשות סרוגים08.08.25 08:51  י״ד באב תשפ״ה
  נשיא מצרים עבד אל-פתח א-סיסי (צילום: שאטרסטוק)

אזהרה חריפה: בעיתון הלבנוני "אל-אחבאר", המזוהה עם חיזבאללה, דיווחו הבוקר (שישי) כי מצרים התריעה בפני ארה"ב על התכנית של ישראל לכיבוש רצועת עזה וקראה לוושינגטון להתערב ולמנוע את המהלך. לפי הדיווח, נשיא מצרים עבד אל-פתאח א-סיסי ביקש לשוחח באופן ישיר על הנושא עם נשיא ארה"ב דונלד טראמפ.

לפי טענת דיפלומט מצרי, קהיר הזהירה כי כיבוש ישראלי של רצועת עזה "יוביל בהכרח למותם של החטופים הישראלים. השובים שלהם קיבלו הוראה 'לנטרל' אותם אם הם ייכנסו למצור".

כאמור, הקבינט המדיני ביטחוני אישר הלילה את הצעת ראש הממשלה בנימין נתניהו להכרעת החמאס וכיבוש רצועת עזה – בניגוד לעמדת הרמטכ"ל אייל זמיר. לפי הודעת לשכת ראש הממשלה, "צה"ל ייערך להשתלטות על העיר עזה תוך אספקת סיוע הומניטרי לאוכלוסייה האזרחית מחוץ לאזורי הלחימה".

על פי ההצעה, הקבינט אימץ ברוב קולות את חמשת העקרונות לסיום המלחמה: פירוק חמאס מנשקו, השבת כל החטופים – החיים והחללים כאחד, פירוז רצועת עזה, שליטה ביטחונית ישראלית ברצועת עזה, וקיומו של ממשל אזרחי חלופי שאינו החמאס או הרשות הפלסטינית. בהודעת לשכת נתניהו נאמר גם כי "רוב מוחלט של שרי הקבינט סברו שהתוכנית החלופית שהוצגה בקבינט לא תשיג את הכרעת החמאס ולא את החזרת החטופים".

44 תגובות - 39 דיונים מיין לפי
1
המהלך עשוי להביא...
יעקב | 08-08-2025 9:04
המהלך עשוי להביא לפריצת הגדר ושטפון של עזתים לתוך מצרים.מזה המצרים מפחדים.
ממשלת אוכלי המוות התמכרה להודעות 'הותר לפרסום
ציון | 08-08-2025 9:48
צריכים טפול גמילה.
2
מה עם המחבלים...
ימני | 08-08-2025 9:09
מה עם המחבלים בכלא .למה לא שופטים אותם למוות?
3
כל הכבוד לסיסי...
אליה | 08-08-2025 9:21
כל הכבוד לסיסי שכך דואג לחטופים...צדיק גדול
4
ומצרים והשמאל כאן שוב נגד נתניהו...
א | 08-08-2025 9:24
ומצרים והשמאל כאן שוב נגד נתניהו...
5
א...
אני | 08-08-2025 9:43
אווווו כמה שאתם דואגים לחטופים....אם הייתם דואגים מזמן לא היו חטופים ולא היה 7.10...אתם לא פחות משותפים לחמאס.....חבורת צבועים מקווה שהקב"ה יעשה לכם עוד פעם מכת בכורות!
6
שאלוהים יעניש את...
רועי | 08-08-2025 10:19
שאלוהים יעניש את המצרים, עונש כרת. במדינתם צחרב עד היסוד. ממש דואגים לחטופים חחח דאגו שיחטפו אותם.
7
ממש מעניין את...
ביי | 08-08-2025 10:22
ממש מעניין את המיצרים החטופים.
8
החטופים לא יחזרו,...
חשבון יבוא | 08-08-2025 10:25
החטופים לא יחזרו, את גזר דין המוות הטיל עליהם נמלט מדין וכנופיית העבריינים והטרוריטים היהודים שאימץ
חשבון יבוא עם...
007 | 08-08-2025 13:03
חשבון יבוא עם כל הבוגדים 7/10 אתם חבורה אנכיסטים שמאלנים מחורבנים יש כלפי !!! אתם רק פוזלים למשותפת....
9
אם הנאשם היה...
אורח | 08-08-2025 10:29
אם הנאשם היה דואג לחטופים כמו א סיסי, היינו עם גאה .. אבל אנחנו מזמן לא עם, ארצנו שינת את פניה, דעאש יהודי שולט בנו ..
מה הבעיה ??שמאלני...
קפלן | 08-08-2025 13:01
מה הבעיה ??שמאלני מטומטם לך לשם!! אף אחד לא שולט בך יש קלפי
אמרת אסי סי...
נוי | 08-08-2025 10:33
אמרת אסי סי דואג לחטופים? איזה חומר אתה לוקח?
10
כן רק למצרים...
נוי | 08-08-2025 10:32
כן רק למצרים אכפת מהחטופים..
11
שום חלופה הכרעת...
שמעון | 08-08-2025 11:59
שום חלופה הכרעת חמס יתשבות זה מה שצריך מזה פלסטין אין שם כזה
12
אם לא עושים...
יוסי | 08-08-2025 12:01
אם לא עושים כלום ומחכים שעזה תשתקם ואחר כך יחזירו אז מאה אחוז החטופים ימותו בתוכנית של ביבי יש יותר סיכוי שיחזרו
13
מצרים מבינה את...
לוחם קשיש | 08-08-2025 12:02
מצרים מבינה את הבעייה טוב יותר מאזרחי ישראל !
14
אתה הגורם העיקרי...
סממה | 08-08-2025 12:41
אתה הגורם העיקרי למצב בעזה המנהרות שלך גרמו למלחמה תפתח את המעברים שהעזתים יוכלו לצאת
15
חחח מחבלים כולם...
קפלן | 08-08-2025 12:59
חחח מחבלים כולם !! אנחנו נפוצץ את כל עזה עד חזרת כל החטופים ושבויים הביתה ונתיישב על כל עזה יהודה ושומרון ועל חלק של לבנון
16
כל התנגדות של...
יניב | 08-08-2025 13:05
כל התנגדות של מצרים צריכה להחשב כמשהו טוב מהצד שלנו מהסיבה הפשוטה שהאינטרנס שלנו ושלהם רחוק מלהיות משותף
17
החמאס צריך לדעת...
מלי | 08-08-2025 13:08
החמאס צריך לדעת שאם החטופים ימותו הוא ישא בתוצאותתתת ובכלל מתחילת המלחמה על כל חטוף שמת / נרצח בבשבי היינו צריכים להוציא להורג 30 נוחבות לפי מפתח השחרור שהם קבעו !!!!!! ואז היו חושבים לפני שהיו מרעיבים אותם
הלוואי וזה היה...
משמש | 08-08-2025 13:37
הלוואי וזה היה עוזר לא מעניין אותם הנוחבות שלהם מבחינתם שימותו כחלק מהג׳יהאד
18
א-סיסי הנבלה שחתום...
Daniel Junior | 08-08-2025 13:39
א-סיסי הנבלה שחתום על התעצמות צבאית מטורפת של הצבא המצרי בזמן שלמעלה מ 100,000,000 מצרים מתחבטים עם העוני, אחראי לא פחות מסינואר על ה 7 באוקטובר. א-סיסי חתום על ההתעצמות הצבאית המטורפת של החמאס, ועל ניוד מהנדסים סינים ממצרים לבניית ה"מטרו" העזתי. הם כולם חייבים לשאת בהשלכות, אין כזו חיה פטור מהשלכות. בתחילת המלחמה שולץ הגרמני נזדעק לקהיר על מנת לשחרר הצהרה משותפת שמעבר רפיח יישאר סגור - בניגוד לאמנה למניעת רצח עם של האו"ם. הראשון לעשות endorsement לרעיון שמאלץ אותנו להעצים את הפגיעה באוכלוסייה אזרחית - היה לא אחר מבנימין נתניהו. האם גוטראש החנטריש מחה על כך בפני השלושה? Nada פינוי העזתים לצמיתות הוא כורח המציאות, הניסוי העזתי כשל. שלב ראשון - פינוי למצרים, שלב שני - פיזור במדינות החברות בליגה הערבית, זה כולל את "צרפת" כמובן. מה מנע מנתניהו לכבוש את העיר עזה לפני שנה וחצי - מה אנחנו עושים ברצועה לעזאזל? החטופים חצו את ה 666 יום לחטיפתם, פינוי העזתים לצמיתות שהינו הפיתרון היחיד, לא נמצא אפילו על הנייר. אני מעדיף שיאשימו אותנו ביצירת מחנות פליטים בחצי האי סיני (השלכות של הזוועות של הנוח׳בות) - מאשר ב"רצח עם". הלחץ הצבאי של אייל זמיר משיג תוצאה הפוכה - הדרישות של החמאס רק הולכות וגדלות. אייל זמיר מנע מכתבים ישראלים לסקר את חלוקת המזון ברצועה, ובכך תרם את חלקו ל"קמפיין ההרעבה" שנועד ליצר דה-לגיטימציה לפעילות הצבאית של צה"ל ואייל זמיר. מי שחשב שהתשובה לרמטכ"לות היא מינוי של מי שהיה מנכ"ל משרד הביטחון ב 7 באוקטובר - טעה. החטופים הפכו ל"מתים מהלכים", עוד רגע והם גם יפסיקו "להתהלך" - והחתרנים שלנו עדיין בדיונים.
19
נשיא מצריים תפסיק...
חוזליטו | 08-08-2025 14:22
נשיא מצריים תפסיק לזרוע פחד להפחיד את כולם תנקוט מהלך יזום תכנס עם כוחות השיטור שלך לרצועת עזה שחרר את החטופים החמאס לא ירה עליך אפילו כדור אחד ותצא גדול כמו סדאת אולי במהלך הזה יבוא השינוי למזרח התיכון חדש כשאתה חתום על זה
20
כל צמרת החמס...
שמעון | 08-08-2025 15:02
כל צמרת החמס אמורים למות מזמן בדוחה ותורכיה בכל הולם
21
ממש כואב הלב...
אלירן | 08-08-2025 16:53
ממש כואב הלב של המיצרים על החטופים... פסיכופתים ערמומים !!! צריך לחשוב על האינטרס שלנו בלבד
22
מצרים השטן הכי...
מיכאל | 08-08-2025 17:06
מצרים השטן הכי גדול בעולם במקום לקשקש תלחץ על חמאס אחרי עזה צריך לרדת על מצרים וקאטר הסטנים של המזרח התיכון הם אלה דהוריגו אותנו על הברכיים פעם אחר פעם
23
מצרים עוזרים לחמאס...
אזרח | 08-08-2025 17:14
מצרים עוזרים לחמאס בהכל הם יודעים הכל איפה החטופים הם הזהירו מה7 לאוקטובר לא סתם הם מקושרים חזק לחמאס צריך להיזהר מאוד מהם קונים טונות של נשק על מה ולמה ????
24
לנוכח מראות הזוועה...
יוסי | 08-08-2025 17:24
לנוכח מראות הזוועה של הרעבה של החטופים השאלה שלי איפה כל המנהיגות של הערבים בעולם ובארץ איפה נשיא מצריים אחמד סיסי שסיפק נשק לחמאס בכמויות כאלה איפה הגינוי שלו על מה שעושים החמאס איפה המנהיגות של ערביי ישראל למה לא שומעים אותם
25
לדעתי על ארה"ב...
יוסי | 08-08-2025 17:25
לדעתי על ארה"ב להפסיק את הסיוע האזרחי למצרים במיוחד את הסיוע הצבאי וכן את אספקת החיטה שמצריים כל כך זקוקה לה עד שהיא תסיר את הסגר מעל עזה .כל הנשק והתחמושת שברצועה עבר דרך מצריים. למצריים אחריות מלאה למה שקורה ברצועה ועליה לספח את עזה כפי שהיה לפני 67
26
איפה מצרים היתה...
ישראלי | 08-08-2025 17:28
איפה מצרים היתה עד היום? למה היא שותקת שנתיים ועדין יש חטופים בעזה?!
27
מצרים וקטאר דואגים...
אי | 08-08-2025 17:29
מצרים וקטאר דואגים לחטופים ? כמו שצבא המצרי בסיני דואג לשלום בגבול.
28
לדעתי חובה לעצור...
יוסי | 08-08-2025 17:36
לדעתי חובה לעצור את איחוד משפחות המחבלים בישראל, כל מי שמתכוון לעשות כזה איחוד ואין לו תעודה כחולה לגרש אותו החוצה מכאן-שיעשו איחוד בעזה
29
תפיסת הגבול של...
יוסי | 08-08-2025 17:42
תפיסת הגבול של צהל מצריים קרסה .המצרים עושים צחוק ממדינת ישראל מחדירים סמים בכמויות אדירות דרך הבדואים כל המדינה מוצפת בסמים והמדינה בכלל מאבדת כיוון בגלל המצרים הזאת. יתרה מכך מצרים עוד מטילה סגר על רצועת עזה כדי לפוצץ את עזה על מדינת ישראל רצועת עזה מאז ומתמיד הייתה חלק ממצרים.הסגר המצרי חייב להיות מוסר מעזה
30
היהודים בחצי האי...
יוסי | 08-08-2025 17:44
היהודים בחצי האי ערב לימדו את מייסד האסלאם האמונה באל אחד והוא גמל להם כך מייסד האסלאם שחט את כל הגברים היהודים בחצי האי ערב את כל הילדים הפך לעבדים ואת כל הנשים והילדות הפך לשפחות מין אחרי שמל אותן. זה הדרך שמייסד האיסלם לימד את חבורת הפושעים האנסים והגנבים שהיו איתו להתעלל בקורבנות
31
אתר סרוחים לא...
יוסף | 08-08-2025 18:27
אתר סרוחים לא סרוגים . אתר מתחזה דיפסטייט קפלניסט שמהדהד כותרות אנטי ציוניות אנטי ימניות כדי לחרב את הביטחון ואלו הם הסיבות לשביעי באוקטובר. עם ישראל לא פראייר וכל הכתבים המסיתים שמקבלים כסף כדי לטנף על הימין ולהפיל אותו בקרוב יחפשו עבודה. אפסים. היידה ביבי.
32
מי זה מוחמד...
זולי | 08-08-2025 18:32
מי זה מוחמד שלהם? רוצח אנס ופדופיל. זו הירוש שהותיר להם להם הדביל הזה לעם שלו.
33
אנחנו יודעים מה...
שלומוביץ | 08-08-2025 18:44
אנחנו יודעים מה מוביל למה אתה זה שעוזר להם יש לך עוד פרצוף לדבר גם אתה מחבל. נוקבה
34
עוד מחבל שמדבר...
חוסין | 08-08-2025 19:03
עוד מחבל שמדבר אתה היתה שותף. ב. 7. לאוקטובר על תנסה לחשוב ששכחנו
35
במידה וכך יהיה...
נורי | 08-08-2025 19:18
במידה וכך יהיה ויפגעו חס ושלום בחטופים שלנו על חטוף שימות יש להוציא להורג אותו מספר מחבלים שהיו אמורים להשתחרר בעסקת החטופים
36
לדעתי, זה מה...
סרוגי | 08-08-2025 19:44
לדעתי, זה מה שמייחלים הדוחפים למלחמה, כיבוש והתיישבות. אם החטופים ייהרגו, הם ירגישו חופשיים לעשות כרצונם בעזה, עם עזה ועם תושבי עזה.
37
צריך פשוט ...
יוכבד | 08-08-2025 19:54
צריך פשוט להוציא הודעה של בכיר ישראלי, שאם החטופים ירצחו , הם צריכים להבין שלא יהיה לנו מה להפסיד יותר, ופה יבוא הסוף של עזה סופית, טרנספר או מוות על מלא נכבה
38
אז שהחטופים ימותו עדיף...
אזרח | 08-08-2025 20:18
אז שהחטופים ימותו עדיף שהחטופים ימותו מאשר שישראל תכנע לדרישות החמס
39
אז אסיסי יודע...
אנונימוס | 08-08-2025 23:02
אז אסיסי יודע איפה החטופים אם הוא חפץ בחיי האוכלוסיה שם שיואיל בטובו ויפנה אצבע איפה החטופים נמצאים והכל יסתיים