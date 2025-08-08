צפו בתיעוד: כך החיות בספארי נערכות לגל החום - סרוגים

(צילום: שירה ענבר דנין, דוברות הספארי)

נערכים למזג האוויר הלוהט: לקראת גל החום הכבד שצפוי לפקוד את ישראל במהלך סוף השבוע, הספארי ברמת גן נערך לשמור על החיות מפני החום הצפוי, כשהציב גיגות מים והעשרות ברחבי המתחם למען החיות.

צפו בתיעוד:

(צילום: שירה ענבר דנין, דוברות הספארי)

בתיעודים שפורסמו נראה בין היתר כי אפרוחי היענים נהנו משכשוך במים ובוץ. כמו כן, הלביאות סירי וסוואנה נהנו מאבטיח קפוא שמטפלי מתחם הסוואנה הניחו בתוך גיגית עם מים.

(צילום: שירה ענבר דנין, דוברות הספארי)

כאמור, מזג האוויר בסוף השבוע הקרוב יהיה חם באופן קיצוני. תחול עלייה ניכרת בטמפרטורות ועומסי חום קיצוניים ישררו בכל רחבי הארץ, ובתחילת השבוע יירד גשם.

(צילום: שירה ענבר דנין, דוברות הספארי)

יום שישי: בהרים ובפנים הארץ תחול עליה בטמפרטורות ויעשה שם חם מהרגיל עד שרבי, במישור החוף יהיה הביל. ברוב אזורי הארץ ישררו עומסי חום כבדים עד קיצוניים. באזורים המזרחיים צפויות טמפרטורות קיצוניות.

יום שבת: יוסיף להיות חם מהרגיל עד שרבי בהרים ובפנים הארץ, והביל במישור החוף. ישררו עומסי חום כבדים עד קיצוניים בכל אזורי הארץ. באזורים המזרחיים צפויות טמפרטורות קיצוניות.

יום ראשון: חם מהרגיל עד שרבי בהרים ובפנים הארץ, והביל במישור החוף. יוסיפו לשרור עומסי חום כבדים עד קיצוניים בכל אזורי הארץ. באזורים המזרחיים צפויות טמפרטורות קיצוניות. אחה"צ ייתכן גשם מקומי במזרח הארץ ובדרומה.

יום שני: ברוב אזורי הארץ צפויות טמפרטורות גבוהות מאוד עד קיצוניות. יוסיפו לשרור עומסי חום כבדים עד קיצוניים. משעות הצהרים בדרום הארץ ובמזרחה יתכן גשם מקומי ברובו קל.