הקבינט אישר: צה"ל ישתלט על רצועת עזה - סרוגים

הקבינט (צילום: אבי אוחיון, לע״מ)

עכשיו זה רשמי: אחרי דיון שנמשך שעות ארוכות, הקבינט המדיני ביטחוני אישר הלילה (בין חמישי לשישי) את הצעת ראש הממשלה בנימין נתניהו להכרעת החמאס וכיבוש רצועת עזה. לפי הודעת לשכת ראש הממשלה, "צה"ל ייערך להשתלטות על העיר עזה תוך אספקת סיוע הומניטרי לאוכלוסייה האזרחית מחוץ לאזורי הלחימה".

על פי ההצעה, הקבינט אימץ ברוב קולות את חמשת העקרונות לסיום המלחמה: פירוק חמאס מנשקו, השבת כל החטופים – החיים והחללים כאחד, פירוז רצועת עזה, שליטה ביטחונית ישראלית ברצועת עזה, וקיומו של ממשל אזרחי חלופי שאינו החמאס או הרשות הפלסטינית.

בהודעת לשכת נתניהו נאמר גם כי "רוב מוחלט של שרי הקבינט סברו שהתוכנית החלופית שהוצגה בקבינט לא תשיג את הכרעת החמאס ולא את החזרת החטופים". הדברים מגיעים על רקע הדיווחים על מחלוקות בין הדרג המדיני לדרג הצבאי, כשהרמטכ"ל אייל זמיר התנגד לתכנית המוצעת ואף אמר אמש כי "תרבות המחלוקת היא חלק בלתי נפרד מההיסטוריה של עם ישראל, היא מהווה מרכיב חיוני בתרבות הארגונית של צה"ל – הן פנימה והן כלפי חוץ. נמשיך להביע את עמדתנו ללא מורא – באופן ענייני, עצמאי ומקצועי".