הקבינט אישר: צה"ל ישתלט על רצועת עזה - סרוגים

חדשות, חדשות צבא ובטחון

הקבינט אישר: צה"ל ישתלט על רצועת עזה

הקבינט המדיני ביטחוני אישר את הצעת ראש הממשלה לכיבוש העיר עזה. בהודעת לשכת נתניהו נטען כי "רוב מוחלט של שרי הקבינט סברו שהתוכנית החלופית שהוצגה לא תשיג את הכרעת החמאס ולא את החזרת החטופים"

חדשות סרוגים
חדשות סרוגים08.08.25 08:05  י״ד באב תשפ״ה
  הקבינט (צילום: אבי אוחיון, לע״מ)

עכשיו זה רשמי: אחרי דיון שנמשך שעות ארוכות, הקבינט המדיני ביטחוני אישר הלילה (בין חמישי לשישי) את הצעת ראש הממשלה בנימין נתניהו להכרעת החמאס וכיבוש רצועת עזה. לפי הודעת לשכת ראש הממשלה, "צה"ל ייערך להשתלטות על העיר עזה תוך אספקת סיוע הומניטרי לאוכלוסייה האזרחית מחוץ לאזורי הלחימה".

על פי ההצעה, הקבינט אימץ ברוב קולות את חמשת העקרונות לסיום המלחמה: פירוק חמאס מנשקו, השבת כל החטופים – החיים והחללים כאחד, פירוז רצועת עזה, שליטה ביטחונית ישראלית ברצועת עזה, וקיומו של ממשל אזרחי חלופי שאינו החמאס או הרשות הפלסטינית.

בהודעת לשכת נתניהו נאמר גם כי "רוב מוחלט של שרי הקבינט סברו שהתוכנית החלופית שהוצגה בקבינט לא תשיג את הכרעת החמאס ולא את החזרת החטופים". הדברים מגיעים על רקע הדיווחים על מחלוקות בין הדרג המדיני לדרג הצבאי, כשהרמטכ"ל אייל זמיר התנגד לתכנית המוצעת ואף אמר אמש כי "תרבות המחלוקת היא חלק בלתי נפרד מההיסטוריה של עם ישראל, היא מהווה מרכיב חיוני בתרבות הארגונית של צה"ל – הן פנימה והן כלפי חוץ. נמשיך להביע את עמדתנו ללא מורא – באופן ענייני, עצמאי ומקצועי".

הקבינט המדיני ביטחוני
חמאס
ישראל במלחמה
רצועת עזה
31 תגובות - 18 דיונים מיין לפי
1
לכל חברי הקבינט...
"קבינט המלחמה" חבורה של חדלי אישים. חותמת גומי להחלטות השקרן, מממן הנוחבות, מפקיר החיילים | 08-08-2025 8:23
לכל חברי הקבינט ביחד אין 3 שנות שירות. פחות מהסדיר של הבן שלי
הציבור הסרוג ואמוני...
כלבלב ישראלי ביביסטי | 08-08-2025 10:58
הציבור הסרוג ואמוני קדוש באמת. מי שטמא זו הממשלה של מממן הנוחבות. וראה סמוטריץ לא עובר את אחוז החסימה. בקרב הציבור שלו הוא שווה אפס. ולאמא שלך תקרא שמאל מתנשא, לא לאבא של הלוחמים.
לאלפסי אתה אפס
ישראלי | 08-08-2025 9:25
אתה צריך להגיד תודה לציבור הקדוש שאתה מכנה 'אוכלי מוות' שהם אלו שהכי סובלים מה'הותר לפרסום'. אופייני לשמאל המתנשא - אין טיעונים חכמים להגיד אז כל הזמן רק מחרפים ומגדפים.
אוכלי המוות התמכרו להודעות 'הותר לפרסום'
אלפסי | 08-08-2025 8:51
לא יכולים בלי זה
2
ילדנו הגיבורים -...
את החמאס ניצחנו כבר לפני שנה. עכשיו נשאר רק להקריב לשוא חיילים למשיכת הזמן של ממשלת נתניהו | 08-08-2025 8:36
ילדנו הגיבורים - צהל ניצחו בכל קרב. השמדנו את צבא חמאס. את כל המפקדים 3 פעמים, את כל הציוד , האמלח, הדרכים הכלים. ביבי הופך את נצחון החיילים לכשלון מדיני הולך ומתגבר בכל העולם. אין מה לחזור להסתובב לתוך ההריסות המילכודים זירות המטענים בשביל להעמיק לטרור עוד נצחונות, ולהיות אחראיים על שני מייליון עזתים. מגורים מזון תברואה שיטור טרור... בשביל מה הילדים שלנו צריכים גם את זה עכשיו...ואת המחירים המאמירים, בדם בכלכלה בניתוק מהעולם כולנו נשלם
שווה להקריב חיילים למען המשפחה המלכותית
ח"כ אשמדאי.הליכוד | 08-08-2025 9:28
כולל אלוף פיקוד מיאמי
3
הממשלה זו כושלת...
הבעיה המרכזית היא שהממשלה חסרה מנדט ציבורי וחסרת מנדט מוסרי , ל 80% מהאזרחים אין אימון , אפשר לצעוק "קפלניסטים" , "שמאל רדיקלי" , "פאשיסטים", מה שתרצו ... אבל העובדות נשארות , ההתיצבות למילואים היא בשפל של כל הזמנים , השמועות אומרות שפחות מ 50% מתייצבים , השאר מוצאים את האישורים הרפואיים / נפשיים המתאימים , לציבור אין אימון בממשלה שדורשת ממנו מאות ימי מילואים בשנה ומצד שני מנסה ככל יכולתה לדחוף חוק פטור לאוכלוסיה ענקית שלא נושאת בנטל , אין אימון בראש ממשלה שקונה לילדיו דירות בבריטניה וארה"ב, ואשתו נופשת חודשים בארה"ב בזמן מלחמה ... התחושה היא שהדבר היחיד שמעניין את הקואלציה זה למשוך זמן ולבזוז את הקופה הציבורית הריקה ... | 08-08-2025 8:56
הממשלה זו כושלת בכל תחום ... מדיניות החוץ שלנו בקריסה טוטלית ... ישראל ואזרחיה הפכו למוקצים מחמת מיאוס בכל מקום בעולם , וזה בלי להתייחס ל 2000 חללים , 18,000 פצועים, 5,000 הלומי קרב , צפון הרוס , דרום שרוף , מאות אלפי חסרי פתרון דיור , עסקים בחובות , עסקים מתמוטטים, רציחות בשיא , גניבות כלי רכב בשיא , גביית דמי חסות בשיא , פרוטקשיין חקלאי , מה לא .... בידוד בינלאומי מוחלט, חובות של 300 מיליארדים, חרם אקדמאי על מוסדות ישראלים ... ובמה הם עסוקים ? בהדחת היוע"משית, ולמה ? כדי שיוכלו למנות בובה שתבטל לשקרן בן שקרן את משפטו ... לא יאמן כמה דם נשפך בשביל הרעיון המטורף הזה , כי זו הרי הסיבה היחידה שנתניהו נותן להתרסקות המדינה להימשך ... בבחינת תמות נפשי עם פלשתים ... העיקר שלילדיו דאג לדירות בבריטניה וארה"ב... ואתם שאין לכם אפילו דירה פה , הולכים למות בעזה בשביל חתיכת חרא כזה ... פשוט לא יאומן .
יישר כוחך ...
ה' עימך | 08-08-2025 10:09
יישר כוחך
4
איזה מגעיל שבגלל...
יעקב | 08-08-2025 8:59
איזה מגעיל שבגלל פוליטיקה החמאס יודע בדיוק מה אנחנו רוצים לעשות.בלי כוונה יש איתו סוג של שיתוף
5
אתם מחסלים את...
קבינט הדמים ממשלת המוות | 08-08-2025 9:00
אתם מחסלים את הציונות
6
גזרו עלינו אסון
רותי | 08-08-2025 9:17
הממשלה שאחראית על אסון ה-7 באוקטובר מובילה את מדינת ישראל לאסון נוסף. הפכו את חיי החטופים והחיילים לזולים, מובילים אותנו לבידוד מהעולם ואסון כלכלי. מי בדיוק הולך לממן את האוכל והרפואה של העזתים? שיתנו את עשרות מיליארדי השקלים שזה עומד לעלות לנו לשיקום העוטף, לחיילים, לפיתוח המדינה. זו ממשלה שמשרתת את רצון חמאס ולא את רצון אזרחי מדינת ישראל.
7
ערכים ומוסר
משה ממן | 08-08-2025 9:25
יש לנו ראש ממשלה חסר ערכים ומוסר. הכול אצלו מותר למען המשך שלטונו, גם על חשבון חיי החיילים והחטופים ובטחון מדינת ישראל
8
לצערי הרב ממשלה...
ניסים | 08-08-2025 10:36
לצערי הרב ממשלה שמכניסה בחורי ישיבה לכלא אין לה סייעתא דשמיא
ראינו ב-7 באוקטובר...
רונן | 08-08-2025 14:01
ראינו ב-7 באוקטובר כמה סייעתא דשמייא הייתה למדינה עם 150,000 בחורי ישיבה במימון המדינה ואפס מגויסים חרדים. אותה סייעתא דשמייא שהייתה באושוויץ
80 אלף בטלנים...
נפלאות | 08-08-2025 10:52
80 אלף בטלנים זה מה שהביא את האסון. בני כת החרדים מסרבים לקום להגן על המדינה בניגוד לחובהנדאורייתא וכמאמר הרמב"ם.. חתן מחופתו כלה מחדרה... עכשיו יגיע חרון אף ה' לכת החרדים.
9
כיבוש העיר עזה...
Daniel Junior | 08-08-2025 12:32
כיבוש העיר עזה איננו כיבוש הרצועה, תחליטו מה אנחנו כובשים ומה מטרות הכיבוש? מדוע לא מפנים את העזתים לצמיתות? הרי לא יהיה פתרון אחר, איך ייתכן שלא למדתם כלום מטבח ה 7 באוקטובר?
כל העיסוק בגיוס...
Daniel Junior | 08-08-2025 12:56
כל העיסוק בגיוס חרדים הוא מניפולציה נבזית וגניבת דעת. הבעיות של כוח אדם בצה"ל הן בשל סגירת 6 אוגדות פעילות לצמיתות - ולא בשל "אי גיוס חרדים". הצבא הפרוגרסיבי שלנו סגר 6 אוגדות באופן כזה שהוא איננו יכול להתמודד עם יותר מחזית אחת במקביל - וגם בחזית האחת הוא כשל בענק! גיוס החרדים הוא מניפולציה, הסחת הדעת, והעמקת הפילוג והקרע בעם. תמונות הנופלים ברובן אינן של "היפסטרים" מתל אביב או "בני קיבוצים", אלא של "חובשי כיפות ופאות" המלוות אותנו מהיום הראשון ללחימה - ועדיין תצקצקו "משתמטים". כוחה של הנדסת תודעה.
10
אני חושבת שזה...
נרקיס | 08-08-2025 13:23
אני חושבת שזה טעותנ
11
המפולת המדינית תגמר...
גרמניה הטילה חרם על נשק לישראל | 08-08-2025 13:45
המפולת המדינית תגמר במדינה פלסטינאית שתהיה רשומה כולה על מלא מלא. ואל תגידו לא ידענו...
כל יום במשיכת...
זה קורה כל יום | 08-08-2025 14:09
כל יום במשיכת הזמן מביאה עוד נצחונות מדיניים עולמיים לחמאס ועוד הרס למדינת ישראל לעם ישראל ואנטישמיות ליהודים בעולם. אבל היי, אולי נהרגים חיילים אבל החקירה של הנאשם במשפט נדחית, וועדת החקירה נדחית הבחירות נדחות והקריבה של הממשלה הכושלת נדחית.. אז לבוגד זה טוב.. מצידו תשרפו.
12
בבלפור הקמתי את...
מפקיר החטופים | 08-08-2025 15:24
בבלפור הקמתי את מדינת פלסטין ! אידיוט לא שימושי על סף בוגד !!
13
ממשלת הזדון האסון...
מציאותי | 08-08-2025 15:39
ממשלת הזדון האסון והטימטום מתעקשת לגרום לחמאס להראות כמנצח. כאשר נתקפל מעזה וכל המערב יכיר במדינה פלסטינית החמאס במידה של צדק יטען ניצחתי ושיטפון אוקטובר היה מוצדק. כל הכבוד למדינאי העל נתניהו ולשותפיו בקואליציה. במדינת פלסטין יצא בול עם התמונה שלו
יש מקום לשיפור...
מציאותי | 08-08-2025 15:42
יש מקום לשיפור האתר כדי שלא אותה הודעה תופיע פעמים
14
15
יש רק דרך אחת
פיל | 08-08-2025 17:00
מי שלא יחסל את כל מחבלי החמאס והג'יהאד ברצועת עזה עוד השנה, יבכה כבר בעתיד הלא רחוק את קורבנות מעשי הטרור הבאים שייצאו משם נגד ישראל. זו לא תחזית. זו לא הערכה. זה יקרה. אל תאמרו שלא הוזהרנו מראש. יש רק דרך אפשרית אחת לטפל בחמאס ובגי'האד האסלאמי ברצועת עזה: !Kill them all התראות נוספות לא ינתנו.
16
מעט מידי ומאוחר...
שא | 08-08-2025 17:03
מעט מידי ומאוחר מידי. יש לי תחושה שזה רק לעשות שריר. ביבי שלנו מאוד הססן ופחדן. נמאס מההתנהלות שלו ע"ח חיי החיילים שלו
17
לדבריו ישראל לא...
הרב החראדי דב לנדאו מקדם מהלך למשיכת כסף חראדי מהארץ | 08-08-2025 18:10
לדבריו ישראל לא ראויה לכספם של החראדים אם היא מנסה לגייס תלמידי ישיבות לצבא
18
גפני, גולדקנופף ודרעי...
שירי מנתניה | 08-08-2025 20:07
גפני, גולדקנופף ודרעי שולחים מאות לוחמים אל מותם. החרדיות נותנות לנתניהו את הרוב הדרוש להחלטה גורלית, שתגזור מוות על מאות לוחמים. החלטה של דיני נפשות כזאת, חייבת רוב ציוני ולא של החרדיות. מזעזע!!!!!!!!!