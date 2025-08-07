20 שנה להתנתקות: כל הראיונות מאולפן סרוגים - סרוגים

20 שנה להתנתקות

שני עשורים אחרי הגירוש וההחרבה של הישובים היהודיים ברצועת עזה וצפון השומרון, חזרנו לאנשים שהיו שם, לקהילות הפורחות שנהרסו, לגילויי האמונה והנס שהיו יומיומיים, לתושבים שנאבקו בגירוש, לאנשים שתיעדו ולאלו שפעלו כדי לחזור לישובים שנראים כעת שוב בהישג היד. 20 שנה אחרי, איפה אנחנו היום?

השבועה של יוסי דגן מליל הגרוש מתקיימת

בליל הגירוש מביתו בשא-נור, נשבע יוסי דגן לחזור לישוב ונשבע שלעולם לא תהיה עוד התנתקות. 20 שנה אחרי, חוק ההתנתקות בוטל, הישוב חומש פורח וגם החלת ריבונות נמצאת על הפרק

מוטי סנדר נזכר באתר קטיף.נט

מוטי סנדר, חקלאי מגני טל, הקים ב-10 אצבעות את אתר קטיף.נט שהיה מקור המידע העדכני והאמין על מה שקורה בגוש והפך ברבות השנים לסוג של אתר זיכרון:

התקשורת שיתפה פעולה עם המגרשים ועשתה דמוניזציה למתיישבים

נעמה זרביב הייתה מנהלת הישוב קטיף, דקלה גל-עד הייתה עיתונאית מקור ראשון בנווה דקלים, ושתיהן כועסות על התקשורת שלקחה צד באופן מובהק בזמן הגירוש:

סא"ל (מיל.) מעוז שוורץ כבש חזרה את עזה

סא"ל במיל' מעוז שוורץ, קמב"ץ גולני בהתנתקות, משמש באזרחות כר"מ בישיבת אמית יגל באשדוד. הוא חזר לכבוש את עזה כמג"ד במלחמת חרבות ברזל:

סרטי הקולנוע שנעשו על הגירוש

אוהד דומב שהיה בגוש קטיף ובני גל מחומש צילמו סרטים בזמן הגירוש וגם אחריו כדי להמחיש את הדרך בה חייל צה"ל הופך למגרש של אחים שלו מהבית.

סיפורים קטנים על הקהילות בגוש

חנה כהן מנווה דקלים, מוריה סולימן מעצמונה ואיילת שליסל מנצרים מספרות על הקהילתיות, החסד ובעיקר אווירת הביחד שליוותה את ישובי גוש קטיף במהלך כל השנים:

דינה אברמסון על התקשורת שהובילה את הגירוש

חזרנו עם דינה אברמסון, דוברת נצרים, לתקשורת המגוייסת שהיתה זו שהובילה את הגירוש בפועל, למעט עיתון אחד מפתיע שהיה הוגן יחסית:

ברל'ה קרומבי: מועצת יש"ע ניצחה, הנוער הכתום מוביל את הממשלה

במשך שנים, ברל'ה קרומבי, כעס נורא על מועצת יש"ע שהכניעה את המאבק בגוש קטיף, אבל היום, הוא תפס שהם ניצחו. הנוער הכתום נמצא היום בממשלה:

בת-חן לבנון חוזרת לתפילת הנערות

חזרנו עם בת חן לבנון, לאירוע שזכה לכינוי "תפילת הנערות". "הרגשתי שאנחנו פותחות את שערי שמיים, אבל השמיים לא נפתחו":

==

מגיש: אריה יואלי

עורך ראשי ומפיק: דוד פרוידיגר

במאי: אבי לודמיר

עריכה: פרי-פנינה רובינסקי

מנהל אולפן: אשר רוט