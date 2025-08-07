מכורים לחדשות? אתר סרוגים מגייס איש/ אשת תוכן. כל הפרטים: - סרוגים

מכורים לחדשות? אתר סרוגים מגייס איש/ אשת תוכן. כל הפרטים:
אתר סרוגים - אתר החדשות המוביל למגזר הדתי בישראל מגייס איש או אשת תוכן לעבודה מאתגרת ומשמעותית. כל הפרטים:
מכורים לחדשות? אוהבים את המילה הכתובה? חיים אקטואליה?
אתר סרוגים מתרחב ומגייס איש או אשת תוכן:
מה תקבלו?
– שכר גבוה.
– עבודה מאתגרת ומקדמת.
– אווירה נעימה.
– אופציות קידום משמעותית.
אז אם אתם אנשים של אנשים, סקרנים, עם שמחת חיים טבעית מקומכם איתנו
שלחו קו"ח וניצור איתכם קשר בהקדם. לכל הפרטים ליחצו כאן
מצאת טעות בכתבה? התוכן בכתבה מפר זכויות יוצרים שבבעלותך? נתקלת בפרסומת לא ראויה? דווח/י לנו