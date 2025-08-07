מתקפה קשה: "יש פה סיוע לאויב בזמן מלחמה ע"י השמאל" - סרוגים

פלאש90

צביקה מור, אביו של החטוף איתן מור וחבר בפורום תקווה, התייחס היום (חמישי) לסערה סביב מכתב האמנים ואמר ב103fm כי "יש פה סיוע לאויב בזמן מלחמה, זה דבר שהוכשר פה מזמן ע"י השמאל וחבל שכך, חבל שהם איבדו את האחווה.

לצאת בעצומה כזו ולהגיד שחיילי צה"ל מבצעים פשעי מלחמה ורצח עם זה דבר חמור מאוד. אני מקווה שהציבור יבוא איתם חשבון".

עוד הוא אמר: "המלחמה הזו היא לא מלחמה עבור החטופים. אם היא עבור החטופים אתה צריך לעשות חשבון דמים כמה חיילים אתה תקריב עבורם. המלחמה הזו היא עבור ביטחון המדינה – האם יש למישהו ביטוח שכל החטופים יחזרו? לא, גם אין שום ביטוח שכל החיילים יחזרו".

לסיום הוא דיבר על הרמטכ"ל אייל זמיר: "אם הוא עסוק בלמסמס את המלחמה זה דבר שהוא חמור מאוד. אני אומר את זה בהסתייגות, אם הדברים שנאמרים בתקשורת נכונים".