מתקפה קשה: "יש פה סיוע לאויב בזמן מלחמה ע"י השמאל" - סרוגים

מתקפה קשה: "יש פה סיוע לאויב בזמן מלחמה ע"י השמאל"
צביקה מור, אביו של החטוף איתן מור תקף היום את מחנה השמאל ואמר: "יש פה סיוע לאויב בזמן מלחמה, זה דבר שהוכשר פה מזמן ע"י השמאל וחבל שכך"
צביקה מור, אביו של החטוף איתן מור וחבר בפורום תקווה, התייחס היום (חמישי) לסערה סביב מכתב האמנים ואמר ב103fm כי "יש פה סיוע לאויב בזמן מלחמה, זה דבר שהוכשר פה מזמן ע"י השמאל וחבל שכך, חבל שהם איבדו את האחווה.
לצאת בעצומה כזו ולהגיד שחיילי צה"ל מבצעים פשעי מלחמה ורצח עם זה דבר חמור מאוד. אני מקווה שהציבור יבוא איתם חשבון".
עוד הוא אמר: "המלחמה הזו היא לא מלחמה עבור החטופים. אם היא עבור החטופים אתה צריך לעשות חשבון דמים כמה חיילים אתה תקריב עבורם. המלחמה הזו היא עבור ביטחון המדינה – האם יש למישהו ביטוח שכל החטופים יחזרו? לא, גם אין שום ביטוח שכל החיילים יחזרו".
לסיום הוא דיבר על הרמטכ"ל אייל זמיר: "אם הוא עסוק בלמסמס את המלחמה זה דבר שהוא חמור מאוד. אני אומר את זה בהסתייגות, אם הדברים שנאמרים בתקשורת נכונים".
1
צודק ...
רמי | 07-08-2025 12:05
צודק
2
לך תעשה השתלת...
מעניין שלא מפריע לו לשכה של ראש ממשלה שורצת סוכנים קטארים... לא מפריע לו ראש ממשלה שבזמן מלחמה , לא רק שבניו לא פה , הם רוכשים דירות בבריטניה וארה"ב ... לא מפריע לו שאשת ראש הממשלה לוקחת חופשה של חודשים במיאמי במלון יוקרה בזמן שאנשים פה "נופשים" עם 200 ימי מילואים בעזה ... לא מפריע לו ראש ממשלה שמשקר מבוקר עד ערב , ונותן גרסאות סותרות בשידור ישיר לאומה בנוגע להכרותו עם פלדשטיין וגרוע מכך בנוגע לדלפת מסמך שנועד לסכל עסקת חטופים ... מפריע לאדיוט , שיש מליונים שלא אוהבים את כל זה ... ומפגינים כנגד | 07-08-2025 12:12
לך תעשה השתלת מוח , אפילו מוח של תרנגולת יטיב את מצבך ...
צודק 1000%
עראק | 07-08-2025 12:29
רק קצת כבוד לאיש, אב חטוף. מה שהופך את כל העניין להזוי ביותר, אבל זו כנראה דרכה של אמונה משיחית, חזקה יותר מהחיים.
3
מילים קשות. מצער
עראק | 07-08-2025 12:13
שכך מתבטא. הימין מזייף המשך מלחמה בעבור המשך שלטון והזיות מלכות דוד. על זה המחירים הנוראיים. אי אפשר להאשים את השמאל כל הזמן. הימין בשלטון כבר 3,000 שנה. הגיע זמן שינוי.
4
השינאה , מחלה קשה .
מיכה | 07-08-2025 12:30
יש השונאים את חמאס ויש השונאים את המדינה כולה .
ויש שלא אוהבים...
שירי מנתניה | 07-08-2025 16:25
ויש שלא אוהבים את הבן החטוף שלהם. ולא מפעילים שום לחץ על שחרורו...
5
הבן שלו מורעב...
שירי מנתניה | 07-08-2025 16:23
הבן שלו מורעב למוות, נמצא בעינויים בלתי נתפסים, אבל הראש של צביקה במכתב האומנים, זה מה שמעסיק אותו, ההבל הבלים הזה... לב של אבא צריך להיות על הבן שלו...