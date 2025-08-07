גל החום הקיצוני כבר פה; ואיפה ירד גשם? - סרוגים

(צילום: פלאש90)

אחרי מספר התראות בימים האחרונים, השירות המטאורולוגי מזהיר מפני גל חום קיצוני וארוך שצפוי להתחיל כבר הבוקר. הטמפרטורות יהיו גבוהות במיוחד בפנים הארץ, והפעם צפוי שילוב נדיר בין חום ללחות גבוהה גם באזורים פחות רגילים לכך, כמו בהרים.

בסוף השבוע ישרור עומס חום כבד עד קיצוני בכל רחבי הארץ. בהרים ובמזרח צפויות טמפרטורות שיתקרבו ל-40 מעלות ברוב ימי גל החום. בנוסף, קיימת אפשרות שהמצב אף יחמיר בשבוע הבא, ואז הטמפרטורות בהרי המרכז עשויות לחצות את רף 40 המעלות לראשונה מאז 2020. עם זאת, בשירות המטאורולוגי מרגיעים ומבהירים כי לא מדובר בשיאים היסטוריים.

הפתעת גשם בשיא הקיץ?

במהלך השבת ויום ראשון, אולי תהיה הפתעה מרעננת: ייתכן שיירד גשם מקומי, ואף חזק ומלווה בסופות רעמים, במיוחד בדרום הנגב ובגבול ישראל-מצרים.