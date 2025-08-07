20 שנה להתנתקות: בת-חן לבנון חוזרת לתפילת הנערות - סרוגים

בת חן לבנון

20 שנה להתנתקות – משדר מיוחד בסרוגים. בת חן לבנון חוזרת איתנו לבית הכנסת בנווה דקלים שם התקבצו מאות הבנות למה שכונה "תפילת הנערות"

20 שנה להתנתקות: בת-חן לבנון חוזרת לתפילת הנערות

20 שנה להתנתקות – משדר מיוחד בסרוגים

שני עשורים אחרי הגירוש וההחרבה של הישובים היהודיים ברצועת עזה וצפון השומרון, חזרנו לאנשים שהיו שם, לקהילות הפורחות שנהרסו, לגילויי האמונה והנס שהיו יומיומיים, לתושבים שנאבקו בגירוש, לאנשים שתיעדו ולאלו שפעלו כדי לחזור לישובים שנראים כעת שוב בהישג היד. 20 שנה אחרי, איפה אנחנו היום?

הרגשנו ששערי שמיים עוד רגע נקרעים

בת חן לבנון הייתה תלמידת מדרשה שהגיעה לגוש למחות על הגירוש. כמו מאות הבנות היא התקבצה בבית הכנסת בנווה דקלים לתפילה שזכתה לכינוי "תפילת הנערות".

בשיחה עם סרוגים היא משחזרת את החוויה שהייתה חד פעמית: "הרגשתי שאנחנו פותחות את שערי שמיים, אבל השמיים לא נפתחו". כבת לבעל תוקע, היא גם מומחית בתקיעת שופר, וברגעי השיא של התפילה, חשבה לקחת שופר ולתת את הדחיפה הקטנה כדי שהשמיים יקרעו, אבל שום קול לא יצא מהשופר, אולי רמז לכך שלא הייתה שעת רצון.

עם השאלות הקשות באמונה, על איך הקב"ה לא שומע לתפילה, היא התמודדה ומתמודדת. את הסרט שנעשה על "תפילת הנערות" היא ראתה רק עכשיו, 20 שנה אחרי, וכששאלנו אותה, היא לא מסוגלת לשיר את "תפילה לעני" או "רחם".

==

מגיש: אריה יואלי

עורך ראשי ומפיק: דוד פרוידיגר

במאי: אבי לודמיר

עריכה: פרי-פנינה רובינסקי

מנהל אולפן: אשר רוט