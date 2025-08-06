סנסציה מטורפת: נבחרת ישראל הדיחה את אלופת אירופה - סרוגים

נבחרת ישראל בעתודה לנשים הדהימה היום (רביעי) את נבחרת צרפת אלופת אירופה המכהנת וגברה עליה 74:81 בשמינית גמר אליפות אירופה עד גיל 20.

החבורה של טל נתן, שראתה את יריבותיה בורחות ברבע הראשון במשחקי שלב הבתים, פתחה יוצא מן הכלל ועלתה בעצמה ליתרון דו ספרתי עם ריצת 0:13, כשהיא מובילה לכל אורך 40 הדקות ובולמת כל ניסיון קאמבק של אלופת אירופה אשתקד. אחרי שקלעו כמעט 88 נקודות למשחק בשלב הבתים, הצרפתיות התקשו מול ההגנה הישראלית ונעצרו על 35% מהשדה וארבע שלשות בלבד.

גל רביב, שממשיכה לעורר הדים גם באליפות הנוכחית, הובילה את החבורה בכחול לבן עם תצוגת שיא של 32 נקודות, מאיה זילברשלג הוסיפה 16 נקודות מהספסל, בעוד שמעין כהן הוסיפה 11 משלה – כולן ברבע השלישי. ברבע הגמר ישראל תפגוש מחר את המנצחת בין איטליה ללטביה.

הנבחרת פתחה עם איילה אורן, גל רביב, מעין כהן, מיקה ביתן ותמר כהן. ישראל פתחה עם הגנה מצוינת ועלתה ל-2:7 מהיר, הצרפתיות קלעו סל שדה ראשון וצימקו את ההפרש לשתיים, אבל מאיה זילברשלג נכנסה מצוין מהספסל ועם עשר נקודות עד לסיום הרבע – כולל שתי שלשות, הנהיגה ריצת 0:13 שקבעה 12:25.

נבחרת צרפת שיפרה את ההגנה בפתיחת הרבע השני ועצרה את הנבחרת ללא סל שדה במשך חמש דקות, אבל אחוזים טובים מהקו שמרו על היתרון דו ספרתי. שלשה של אורן החזירה את ישראל ליתרון שיא של 16 שלוש דקות להפסקה, הצרפתיות ענו עם שמונה נקודות רצופות וקיזזו אותו בחצי, לפני שרביב נעלה את המחצית עם חדירה יפה שקבעה 28:38.

נבחרת צרפת חזרה באגרסיביות אחרי ההפסקה, הלכה חזק לצבע והורידה את ההפרש לשש, אבל רבע טוב של מעין כהן – שצלפה בו שלוש שלשות אחרי שלא קלעה במחצית הראשונה, לצד רביב שהגיעה לקו פעם אחר פעם, שמרו על היתרון יציב גם בכניסה לרבע האחרון, 53:61.

רביב לקחה אחריות בפתיחת הרבע עם שבע נקודות רצופות, כולל שלשה קשה שקבעה 56:68. הצרפתיות המשיכו להתקשות מול ההגנה הישראלית האקטיבית, ושלשה בסוף שעון של אורן קבעה 60:73, קצת יותר משתי דקות לסיום. הצרפתיות הצליחו להשיג כמה סלים קלים וצימקו לחמש הפרש בלבד, אבל סל גדול של רביב סגר סיפור – 74:81 סנסציוני בסיום. קלעו לישראל: רביב 32, זילברשלג 16, מעין כהן 11, אורן 9, תמר כהן 5, ביתן 4, בייקו ונחום 2 כל אחת. כן שותפה: קבדה.