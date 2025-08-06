תוך 4 שעות בלבד: עידן עמדי בסולדאאוט כפול - סרוגים

תוך 4 שעות בלבד: עידן עמדי בסולדאאוט כפול
ארבע שעות לאחת שנפתחה המכירה למופעי הענק של עידן עמדי בפארק הירקון, אזלו כל הכרטיסים. אחד מהמופעים יוקדש כולו לאנשי המילואים
עידן עמדי (צילום: משה נחומוביץ, עיצוב חן מכבי)
ארבע שעות לאחר פתיחת מכירת הכרטיסים למופעים של עידן עמדי בפארק הירקון, הם אזלו לחלוטין. מדובר בשתי הופעות ענק, של סך הכל כ-60,000 איש. הזמר והשחקן יקיים את המופע במודל של אצטדיון ענק בתצורת אמפי. כל מופע יכלול כ-30,000 מושבים מסומנים.
ההחלטה לקיים מופע ישיבה בפרק הירקון הגיעה כדי להנגיש את החוויה לקהל, ולאפשר תנאי צפייה מיטביים. בניהם יכללו גם אנשים עם מוגבלויות ופצועי מלחמה. מופע שלם, השני מבין השניים, יהיה מוקדש כולו לאנשי המילואים.
המכירה נפתחה היום (רביעי) בשעה 12:00. תוך ארבע שעות בלבד אזלו כל 60,000 הכרטיסים.
15 תגובות - 10 דיונים מיין לפי
1
והכל היה בשביל...
רות | 06-08-2025 22:17
והכל היה בשביל מכירת כרטיסים להופעה?!
הצליח לו אלמוני בן...
השואל | 07-08-2025 6:22
הצליח לו אלמוני בן 22 קידם מכירת כרטיסים להופעות...
אם זה היה...
כבוד לעמדי | 07-08-2025 2:35
אם זה היה זמר שאת אוהבת היית רושמת תכובה אוהדת. כל הכבוד לעמדי. שהקנאים יאכלו את הלב
2
כך תומכים במילואימניקים....
כבוד לעמדי | 07-08-2025 2:34
כך תומכים במילואימניקים. שמעתם אומנים דל 300 איש?? הוא יודע את רחשי לב העם והעם מחזיר לו בגדול
3
ככה זה כשלוחצים...
המפעיל | 07-08-2025 5:35
ככה זה כשלוחצים על כפתור ההפעלה של העדר!
ככה זה כשמשרתים...
מירית | 07-08-2025 8:23
ככה זה כשמשרתים את המדינה רואים את האמת מתוך לחימה ולא מעמדה של קשישים שיושבים בבית המזגן ולא יודעים מימינם ומשמאלם
4
אלמוני בן 22...
השואל | 07-08-2025 6:21
אלמוני בן 22 קידם מכירת כרטיסים להופעות...
אתה אלמוני ועדיף...
שרה | 07-08-2025 10:26
אתה אלמוני ועדיף שכךוהוא היה כוכב האבה לפני ונוכחנו שגם גיבור אמיץ וצנוע
5
אלוף, כבוד לעמדי...
מיקי | 07-08-2025 8:24
אלוף, כבוד לעמדי
6
עידן עמדי... חייל...
אורה | 07-08-2025 8:46
עידן עמדי... חייל אמיץ וסמר מקסים.. מחזקת את ידיך על האומץ לצאת עם האמת. מול פני החושך והאופל !!!! לכאורה
7
מעולה לתמוך באמיצים...
פרח | 07-08-2025 9:34
מעולה לתמוך באמיצים וגיבורים ולעזוב את מעודדי החמאס הגנבים האנסים והרוצחים.
8
אדם מדהים זמר...
דן | 07-08-2025 17:27
אדם מדהים זמר מדהים
9
התגלה כסמרטוט. אם...
אבי | 07-08-2025 19:05
התגלה כסמרטוט. אם ככה מגייסים קהל זה עלוב.
10
יישר כוח ...
עם ישראל אוהב את עידן עמדי איש האמת והאומץ לומר אותה ❤️❤️❤️ | 07-08-2025 21:50
יישר כוח