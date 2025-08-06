תוך 4 שעות בלבד: עידן עמדי בסולדאאוט כפול - סרוגים

עידן עמדי (צילום: משה נחומוביץ, עיצוב חן מכבי)

ארבע שעות לאחר פתיחת מכירת הכרטיסים למופעים של עידן עמדי בפארק הירקון, הם אזלו לחלוטין. מדובר בשתי הופעות ענק, של סך הכל כ-60,000 איש. הזמר והשחקן יקיים את המופע במודל של אצטדיון ענק בתצורת אמפי. כל מופע יכלול כ-30,000 מושבים מסומנים.

ההחלטה לקיים מופע ישיבה בפרק הירקון הגיעה כדי להנגיש את החוויה לקהל, ולאפשר תנאי צפייה מיטביים. בניהם יכללו גם אנשים עם מוגבלויות ופצועי מלחמה. מופע שלם, השני מבין השניים, יהיה מוקדש כולו לאנשי המילואים.

המכירה נפתחה היום (רביעי) בשעה 12:00. תוך ארבע שעות בלבד אזלו כל 60,000 הכרטיסים.