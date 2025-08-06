חיזבאללה ממשיך לתקוף את ממשלת לבנון: "נכנעים לציונים" - סרוגים

ללא קרדיט.

חיזבאללה הסלים היום את הקמפיין הציבורי נגד החלטת ממשלת לבנון לפרק את הארגון מנשקו ולכונן ריבונות מלאה במדינה. בכרוז רשמי, מנהיג הארגון האשים את ממשלתו של נואף סלאם ב"אסטרטגיית כניעה לציונים" ובמתן מתנות לישראל ש"אפילו לא הצליחה להשיג בשדה הקרב".

בהודעה הרשמית נכתב כי החלטת הממשלה "מפשיטה את לבנון מהנשק שלה נגד האויב הציוני ונכנעת לתכתיבים אמריקאים". חיזבאללה טוען כי המהלך מהווה הפרה של החוקה הלבנונית, פוגע בריבונות המדינה, ומסמן כניעה לדרישות ישראל.

בארגון הדגישו כי בכוונתו להתעלם מהחלטת הממשלה, והכריז כי פרישת שרי חיזבאללה ואמל אתמול משקפת את סירוב כוחות "ההתנגדות" להחלטה, בימים האחרונים איימו בחיזבאללה ב"הידרדרות לאנרכיה" במידה והממשלה תחליט על פירוק רשמי של הארגון.

לצד זאת, הארגון הצהיר כי הוא "פתוח לדיאלוג" – אך ורק על בסיס "הפסקת התוקפנות הישראלית", שחרור אדמות ואסירים ושיקום דרום לבנון, תוך יישום ההסכם קודם כל על ידי הצד הישראלי, והמשך דיונים בפירוק חיזבאללה רק לאחר השלמתו.

בסיום הכרוז, פנה חיזבאללה לעם הלבנוני ורמז כי הממשלה עצמה היא זמנית כ"עננת קיץ" וכי גם איום זה יחלוף מעל ראשי "ההתנגדות" בסופו של יום.