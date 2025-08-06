אהרן רזאל ובן ארצי חוברים לדואט מרגש לט"ו באב - סרוגים

צילום: ראובן חיון Oov Art

רגע לפני ט"ו באב, שניים מהמוזיקאים האהובים בארץ – אהרן רזאל ובן ארצי, משחררים דואט ייחודי ומרגש בשם "נפגש מחר". מדובר בשילוב בין שני קצוות, אך גם בין נשמות קרובות, עם אהבה משותפת למוזיקה שחוצה גבולות של פוליטיקה ופערים.

השיר יוצא כסינגל נוסף מתוך אלבומו ה־14 של אהרן רזאל, שעתיד לראות אור בחודש הבא. האלבום נכתב בשנתיים האחרונות, מאז אירועי השבעה באוקטובר, ומשקף את הרגשות והרגעים המורכבים שעובר עם ישראל בתקופה זו. "נפגש מחר" נולד מתוך רצון להרבות אהבה בינינו ולהזכיר שחרף המחלוקות – הכול אפשרי.

עוד באותו נושא "אהבה היא הדבר החזק ביותר בעולם": הדסה בן ארי מתייחסת לפרידה לכתבה המלאה בסרוגים >



אהרן רזאל, שחוגג בימים אלה יום הולדת 50 ובקרוב שלושים שנות קריירה, נחשב לאחד מעמודי התווך של המוזיקה הישראלית־יהודית, ולמי שפרץ את הדרך לז’אנר האמוני והוביל אותו אל לב המיינסטרים. למרות רזומה עשיר של 13 אלבומי סולו, הוא ממשיך לחדש ולהפתיע. הפעם, בשיר קליל ומלא השראה בהפקתו של גלעד שמואלי, הוא מגשים חלום ומארח את בן ארצי למפגש ראשון מסוגו.

אהרן רזאל אמר על שיתוף הפעולה: "אני אוהב להפתיע – בטקסטים, בהרמוניות המוזיקליות ובחיבורים. ב'נפגש מחר' שמחתי להגשים חלום ולאחד קולות עם בן ארצי, ליצירת שילוב ישראלי מיוחד במינו."

בן ארצי הוסיף: "את השירים של אהרן אני אוהב כבר הרבה שנים. כשאני זקוק להעצמה שלפעמים הולכת לאיבוד בתוך רעשי הרקע של היום־יום, אני פונה לשיריו. לכן כל כך שמחתי כשהוא פנה אליי והציע להשתתף בשיר היפהפה הזה. שיר שאבא שר לבנו בסיטואציות שונות בחיים, אולי שיר לחייל, ואולי לכל אדם – כל אחד ימצא בו את עצמו."