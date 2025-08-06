קלינטון, טראמפ והאפיפיור: נחשפו צילומים חדשים של אפשטיין - סרוגים

גפרי אפשטיין. לא הקים את קרן וקסנר (צילום מסך מתוך cbs, כאן 11)

עיתון הניו יורק טיימס האמריקאי חשף קטלוג תמונות ותיעודים חדשים שנמצאו במשרדו של עבריין המין ואיל ההשקעות ג'פרי אפשטיין. לפי הדיווח, התמונות צולמו במשרדו הפרטי של אפשטיין, שהיה חשוד בסחר מיני בבני אדם טרם מותו בכלא, ומתעדות את קשריו עם שורה של מנהיגי עולם ודמויות מפתח בזירה הבינלאומית.

בין התמונות נראה אפשטיין בחברתם של כמה ממנהיגי העולם המשפיעים ביותר, וכמה מאנשי התעשייה והדת החזקים בתבל. אפשטיין תועד מחובק עם יורש העצר הסעודי מוחמד בן סלמאן. בנוסף צולם בחברתם של האפיפיור פרנציסקוס, נשיא ארה"ב לשעבר דונלד טראמפ, אילון מאסק, הנשיא לשעבר ביל קלינטון ואף המנהיג הקובני פידל קסטרו.

העיתון מדגיש כי עצם הופעתם של מנהיגי העולם בתמונות איננה בהכרח מעידה על מעורבות בפעילות פלילית, אך היא ממחישה את רשת הקשרים הרחבה שהייתה לאפשטיין בחייו.

הפרסום המחודש של רשת הקשרים במרכזה ישב אפשטיין צפויה לחזק את הסערה סביב חקירת מותו וקשריו, בהם חושדים מאוד הבוחרים בארה"ב. בחודשים האחרונים טראמפ התייחס בביטול לנושא, ואף זלזל במי ששואל לגבי אפשטיין, אך רבים ממצביעיו של טראמפ רואים באפשטיין כהבטחת בחירות קריטית של הנשיא.