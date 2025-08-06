הקרן ההומניטרית לעזה מעדכנת: 108 מיליון ארוחות נמסרו עד כה - סרוגים

קרדיט: GHF

GHF הקרן האמריקאית ההומינטרית לעזה, מעדכנת על המשך פעילותה ההומיניטרית ברצועה. הקרן ממשיכה לספק עשרות מיליוני ארוחות מידי שבוע.

‏*יותר מ-108 מיליון מנות מזון חולקו עד כה**יותר מ-1.8 מיליון מנות סופקו אמש בשלושה אתרי חלוקה*

‏הקרן ההומניטרית לעזה (GHF) המשיכה את פעילותה לספק סיוע מזון חיוני לתושבי הרצועה:

‏אתמול חולקו *28,512 קופסאות סיוע* בשלושת האתרים:* אזור חלוקה 2 (השכונה הסעודית): 8,640 קופסאות * אזור חלוקה 3 (ח'אן יונס): 12,096 קופסאות * אזור חלוקה 4 (ואדי עזה): 7,776 קופסאות ‏שהם כ־*1,829,520 מנות מזון*.

בנוסף, חולקו *שלוש משאיות תפוחי אדמה ושתי משאיות בצל* באזור חלוקה 3 (ח'אן יונס) כחלק מתוכנית הפיילוט שלנו.

כ-108,376,362 ארוחות חולקו עד היום באמצעות כ-1,793,368 קופסאות.

‏החלוקה התבצעה בצורה חלקה בכל האתרים, תוך שמירה על ביטחונם של כלל האזרחים שנכחו.

*ג׳ון אקרי, מנכ״ל GHF:* ״עם יותר מ-108 מיליון ארוחות שסיפקנו עד כה, GHF ממשיכה להוכיח שסיוע ישיר ובטוח אפשרי גם בתנאים הקשים ביותר. אך הצורך הולך וגדל מיום ליום. על מנת להתמודד עם המצב, אנו פועלים להרחיב את הפעולות שלנו ולשפר את ערוצי התקשורת שלנו על מנת להגיע ליותר אנשים, ואנו ממשיכים להזמין אחרים בקהילה ההומניטרית להצטרף אלינו״.