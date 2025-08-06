לראשונה בירושלים: אישה תמונה לתפקיד מנכ"לית העירייה - סרוגים

(צילום: ארנון בוסאני, דוברות עיריית ירושלים)

היסטוריה בבירה: ראש עיריית ירושלים, משה ליאון, הודיע היום (רביעי) כי החליט להביא בפני ועדת האיתור לתפקיד מנכ"ל עיריית ירושלים את המשנה למנכ"ל אריאלה רג'ואן, כדי שזו תדון במועמדותה על פי הוראות כל דין. זו תהיה הפעם הראשונה בהיסטוריית העיר שבה אישה תכהן כמנכ"לית העירייה.

אריאלה רג'ואן, בת ירושלים, אם לשלושה ילדים, המתגוררת עם משפחתה בשכונת בית הכרם בעיר, מכהנת כיום בתפקיד משנה למנכ"ל העירייה, איציק לארי, וראש מנהל תרבות, חברה וספורט בעיר. רג'ואן החלה את עבודתה בעיריית ירושלים בשנת 2009 בתפקיד פרוייקטורית העוסקת בתחומי החינוך והקהילה, לאחר פעילות התנדבותית ארוכה ומצליחה בתחום החינוך ובוועדי ההורים בעיר. בהמשך מונתה על ידי ראש העיר דאז, ניר ברקת, לשמש כיועצת בכירה בתחומי החינוך והקהילה. לאחר מכן, בשנת 2015, היא מונתה למנהלת המנהל העירוני, תפקיד אותו מילאה עד לשנת 2019.

לאחר בחירות 2018, ליאון ביקש מאריאלה, לנוכח הצלחתה הרבה וההערכה הרבה לה זכתה, להמשיך בעבודתה בעירייה ומינה אותה למשנה למנכ"ל, שבאחריותה גם מנהל חינוך ירושלים – תפקידים בהם היא מחזיקה כיום. אריאלה שירתה בצה"ל כקצינת נפגעים ולאחר מכן, כאמא לשלושה, פנתה למגזר העסקי – שם הפכה להיות מנהלת ארצית של תחום העסקים בחברת התיירות דיזנהויז.

כזכור, לאחרונה הודיע מנכ"ל העירייה איציק לארי על כוונתו לפרוש מתפקידו בזמן הקרוב, ולאפשר פרק זמן מתאים להעברת התפקיד למי שיבואו בעקבותיו. "החלטתי להביא בפני ועדת האיתור את מועמדותה של הגב' רג'ואן, מתוך הערכה עמוקה ביכולותיה של אריאלה, היכרות ארוכת שנים והתרשמות מיכולותיה כפי שאלו באו לידי ביטוי בעבודתה בשנים האחרונות" אמר ליאון.

"אריאלה רג'ואן היא אישה משכמה ומעלה, מקצועית, יסודית ומסורה לעיר ירושלים ולעבודתה. אין לי ספק כי ככל שוועדת האיתור תקבל את המלצתי ומועצת העיר תאשר את המלצת ועדת האיתור" הוסיף. "רג'ואן תהייה מנכ"לית מהשורה הראשונה בישראל, ותסייע לי ולהנהלת העירייה לקדם את החזון שלנו לעיר ירושלים ולתושביה ולהמשיך את המהפכה בעיר, הנמצאת בעיצומה. זו תהייה גאווה גדולה לי ולעיר ירושלים, אם לראשונה בהיסטוריה, תכהן אישה בתפקיד מנכ"לית העירייה!".