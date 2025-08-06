יאיר גולן קורא למרי אזרחי: "להשבית את המשק עד הבחירות" - סרוגים

יונתן זינדל/פלאש90

יו"ר הדמוקרטים אלוף (מיל') יאיר גולן, קרא היום (רביעי) ב103fm להשבית את המשק: "הממשלה רוצה לכפות על ישראל את כיבוש עזה, על העלויות בדם והעלויות בכסף שהמהלך צפוי לשאת, אנחנו, הציבור הישראלי,

צריך לעלות מדרגה במאבק וחובה עלינו להשבית לפרק זמן ממושך עד שהממשלה תכריז על בחירות. אני קורא להשבתת המשק, ולהפגנות רחבות היקף".

עוד הוא התייחס להצעה להקים מדינה פלסטינית: "ההצעה הצרפתית מתעלמת ממה שקרה בישראל מ־7 באוקטובר ועד היום, 7 באוקטובר זו טראומה קשה. לדבר כרגע על מדינה פלסטינית זה נראה לי לא נכון, למרות שהרעיון בכללו הוא כן נכון. מה שצריך לדבר עליו כרגע זו היפרדות אזרחית עם אחריות ביטחונית".

עוד הוא הוסיף: "ישראל בלחץ הימין הקיצוני סרבה לעסוק בהקמת חלופה שלטונית. דיברתי עם שר החוץ האמירתי, ועם בכירים נוספים בעולם הערבי – הייתה נוכנות אדירה להקים שלטון חלופי, להביא ממשלה פרפסיונאלית. העובדה שישראל לא עסקה בכלל בחלופה לחמאס, היא מנציחה את חמאס".