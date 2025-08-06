יאיר גולן קורא למרי אזרחי: "להשבית את המשק עד הבחירות" - סרוגים
יו"ר הדמוקרטים אלוף (מיל') יאיר גולן קורא למרי אזרחי: "עלינו להשבית לפרק זמן ממושך עד שהממשלה תכריז על בחירות"

06.08.25 08:48  י״ב באב תשפ״ה
  יונתן זינדל/פלאש90

יו"ר הדמוקרטים אלוף (מיל') יאיר גולן, קרא היום (רביעי) ב103fm להשבית את המשק: "הממשלה רוצה לכפות על ישראל את כיבוש עזה, על העלויות בדם והעלויות בכסף שהמהלך צפוי לשאת, אנחנו, הציבור הישראלי,

צריך לעלות מדרגה במאבק וחובה עלינו להשבית לפרק זמן ממושך עד שהממשלה תכריז על בחירות. אני קורא להשבתת המשק, ולהפגנות רחבות היקף".

עוד הוא התייחס להצעה להקים מדינה פלסטינית: "ההצעה הצרפתית מתעלמת ממה שקרה בישראל מ־7 באוקטובר ועד היום, 7 באוקטובר זו טראומה קשה. לדבר כרגע על מדינה פלסטינית זה נראה לי לא נכון, למרות שהרעיון בכללו הוא כן נכון. מה שצריך לדבר עליו כרגע זו היפרדות אזרחית עם אחריות ביטחונית".

במערכת הפוליטית מגיבים להדחת אדלשטיין: "חרפה שלטונית"


3

עוד הוא הוסיף: "ישראל בלחץ הימין הקיצוני סרבה לעסוק בהקמת חלופה שלטונית. דיברתי עם שר החוץ האמירתי, ועם בכירים נוספים בעולם הערבי – הייתה נוכנות אדירה להקים שלטון חלופי, להביא ממשלה פרפסיונאלית. העובדה שישראל לא עסקה בכלל בחלופה לחמאס, היא מנציחה את חמאס".

1
אֵיכָה הָיְתָה לְזוֹנָה...
הממשלה הזו משאירה אחריה מדבר וציה , איי חורבות , ואדמה חרוכה... בלי בטחון פנים , בלי חינוך, בלי בריאות , בלי סעד , אלפי חללים , עשרות אלפי פצועים , אלפי הלומי קרב , עשרות מתאבדים , מאות אלפי מפונים , מעמד בינלאומי בשפל שלא היה כמוה , וחובות של מיליארדים ... השטן לא היה מצליח לעשות את הנזק יותר טוב ממשלת החורבן הזו ... | 06-08-2025 8:52
אֵיכָה הָיְתָה לְזוֹנָה קִרְיָה נֶאֱמָנָה מְלֵאֲתִי מִשְׁפָּט צֶדֶק יָלִין בָּהּ וְעַתָּה מְרַצְּחִים. האמת , הוא צודק , היה צריך לעשות בחירות יום אחרי טבח נתניהו בשבת השחורה
כל הנ"ל על...
אנרכיסטים מטורללים הביאו את 7.10 | 06-08-2025 9:47
כל הנ"ל על ראש האנארכיסטים , בביצוע החמאס. כעת גם ממשיכים בהשנאת ישראל על כל העולם. קומץ מטומטמים מטורללים, כשהבוגד גולן אחד מהעיקריים .
במה
יו יו, גם | 06-08-2025 9:11
לחולי רוח
2
כשם שייתכן שהנצרות...
הרב אבי | 06-08-2025 9:07
כשם שייתכן שהנצרות מתה באושוויץ, טרבלינקה וסוביבור, כך אני חושש שהיהדות עלולה למות בעזה, שכם, דהיישה, בית אל וחברון.
3
חשבתי לבחור בך...
אורי | 06-08-2025 9:26
חשבתי לבחור בך אחרי הכתבה לעולם לא תקבל את הקול שלי לא חסר לנו עוד ברק
4
מוחמד גולן
7777 | 06-08-2025 9:26
מוחמד גולן אדם מסכן עם בעיות במוח אותך בורא עולם יקח לגיהנום אתה לא יהודי בן עמלק
5
יאיר גולן בושה...
רוימי רפאל | 06-08-2025 9:45
יאיר גולן בושה חזיר בן חזירים
הרבה אנשים במדינה...
הבושה היא של השקרן בן שקרן שכל יום שהוא בכסא ישראל מתדרדרת עוד יותר לכוון הגיהנום ... | 06-08-2025 9:52
הרבה אנשים במדינה הזו זקוקים להשתלת מוח ... או שהם פשוט עובדים בעבור בצע כסף במכונת הרעל של מושחתיהו, מלך הסוכנים הקטארים , עם הבנים הפטריוטים שחיים בחו"ל, ואשה שסביר להניח שמקומה במוסד לחולי נפש .
6
גולן שאמר שצהל נהנה לרצוח תינוקות כתחביב!!
א | 06-08-2025 9:48
גולן האנטישמי שאמר שצהל נהנה לרצוח תינוקות כתחביב - ודבריו הופצו מיד בכל העולם!!
7
כאילו שעד עתה...
גילי | 06-08-2025 9:54
כאילו שעד עתה זה לא נעשה, השמאל באטרף משתוקק לשלוט.
8
הוא חושב שאנחנו...
דגה | 06-08-2025 9:56
הוא חושב שאנחנו חיים בגרמניה 1931? כניראה שהוא לא מבין שהעם כבר לא אותו עם וכשימאס לו הוא לא יעשה חשבון לא לחרעמשית ולא לכת השאריות של הזן הזה.
9
חוק גירוש משפחות...
ישראל | 06-08-2025 10:08
חוק גירוש משפחות לכל מי שקורא למלחמת אזרחים במדינה דמוקרטית
10
יהיר אל ג'ולאני סטליניסט ג'יהדיסט מחופש לדמוק
סם | 06-08-2025 11:06
סטלין ואל ג'ולאני אבו שרע שמש העמים לעומת יהיר אל ג'ולאני הסטליניסט ג'יהדיסט המחופש לדמורקט
11
יהיר ג'ולאני סטליניסט ג'יהדיסט מחופש לדמוקרטי
סם | 06-08-2025 11:14
מי שעדיין לא למד ולא הבין את כוונותיו הגלויות והסמויות של יהיר ג'ולאני כדאי שילמד את הדרך בה שלט סטלין בעמו ,או כיצד שלט יחיה סינואר בעזה
12
מציעה לאלוף (מיל.) גולן להתמקד בנושאים הבאים
צפרירה | 06-08-2025 11:48
האלוף (מיל.) יאיר גולן אינו ח"כ. מציעה לו "להפעיל" את הח"כים ממפלגתו על-מנת שיתמכו ויקדמו במהירות את הצעות החוק הבאות: 1. הצעת חוק מ-17.7.23, שהוגשה ע"י 13 ח"כים, לפיה לא יצא ילד מהבית, אלא רק בהחלטה/פס"ד של 3 שופטים בביהמ"ש השלום לנוער ובהחלטה/פס"ד של 3 שופטים בערכאת הערעור. 2. הצעת חוק של 13 ח"כים מ-2012, לפיה מוגבל שיקול הדעת של פקידת הסעד לחוק הנוער (טוה"ש), כך שהיא לא תוכל לבקש להוציא ילד מהבית, אלא רק לאחר שתובע יתן חווד בהליך פלילי, לפיה אחראי על קטין הפר את חובותיו כלפיו. יש להגיש הצעת חוק זו מחדש, או להחיל עליה רציפות. בנוסף, אני מציעה לאלוף (מיל.) גולן להתמקד בנושאים הבאים: 1. לא יתכן כי במדינת ישראל הצפופה יהיו אנשים, שיחיו ברווחה על פני שטחים נרחבים. למשל: במועצה האזורית מנשה יש כ-20,000 תושבים בלבד על פני כ-110,000 דונם. במועצה האזורית עמק חפר יש כ-40,000 תושבים בלבד על פני כ-130,000 דונם (אם נתחשב בבת חפר, בעל מאפיינים עירוניים, הכלול במ.א. עמק חפר, המונה כ-5,000 תושבים). מדובר על בזבוז של קרקע. ראוי לבטל את המועצות האזוריות הללו ולהעביר את שטחיהן לעיריות חדרה ונתניה (מ.א. עמק חפר) ולפרדס חנה-כרכור ולחריש (מ.א. מנשה). 2. ארנונה עירונית הוא מס מעוות. מציעה לבטלו בכלל. אפשר, במקומו, להגדיל את שיעור המע"מ ואת הכספים לרשויות המקומיות יחלק החשב הכללי לפי קריטריונים שוויוניים. כך תצומצם האפליה בין רשות מקומית עשירה לבין רשות מקומית עניה.
13
יהיר גועלן ...
ע | 06-08-2025 13:42
יהיר גועלן
14
יאיר גולן על...
דפנה | 06-08-2025 13:59
יאיר גולן על איזה כוכב אתה גר? לך יש מיליונים. אזרחי ישראל עובדים קשה . ומי יממן אותם בהשבתה? לך כבר מחיינו כשרון אחד
15
חיי באשליות חחחחחח...
י | 06-08-2025 14:26
חיי באשליות חחחחחח
16
ואני קורא לחקור...
יובל | 06-08-2025 17:02
ואני קורא לחקור אותו ולהעמיד אותו לדין על הסתה.אם אי אפשר הפיתרון ניצחון וביבי יעמוד לו שוב בגרון.
17
יישר כח!!! הכל...
נונה | 06-08-2025 17:10
יישר כח!!! הכל כשר נגד פושעים ובוגדים.
18
איך הבוגד הזה...
אורה | 06-08-2025 17:46
איך הבוגד הזה בחיילי צהל.. עדיין חא זומן לחקירה ?? הרי כל האנטידץדמיות בעולם נגדם יהודים.. הוא הוא שהתיר את דמם ...החלאה. כשטען בפני כל העולם שחיילי צהל הורגים תינוקות עזתיים .איך האיש הזה מסתובב בינינו חופשי ??? לכאורה...
19
אוויל מחריש,חכם יחשב.. הגיע...
פיני | 06-08-2025 17:47
אוויל מחריש,חכם יחשב.. הגיע הזמן שתבלום כבר את הגו"רה שלך אחד כמוך בכל משטר דמוקרטי אחר.היה בצינוק.
רק ביבי. ...
YS | 06-08-2025 20:06
רק ביבי.
20
למההאיש הזה לא...
מימי | 06-08-2025 23:03
למההאיש הזה לא נעצר אני לא מבין מה אין ממשלה והקואליציה ומישטרה בישראל האיש הזה עבר כל גבול לחוצפה גועל נפש למה לא עוצרים אותו אני לא מבין בגלל שהוא היה אלוף בצהל מה זה פרוטקציה מי שהיה ראש ממשלה או אלוף הוא שר מותר לו לעשות מה שהוא רוצה
21
למה האתר הזה...
איש יהודי | 07-08-2025 9:28
למה האתר הזה מביא את הדעות של האידיוטים בשמאל אותו ואת לפיד ואת שקמה שלא תשתקם לעולם וכל זב חוטם מהשמאל נותנים לו במה מה איכפת מה דעתו יש להם תקשורת משלהם מי שרוצה לשמוע את דעתם שיפנה לערוצים/אתרים אחרים
22
מה יהיה איתו????...
פרח | 07-08-2025 9:39
מה יהיה איתו????
23
כמה יפה שהאתר...
בת שבע | 07-08-2025 11:47
כמה יפה שהאתר מביא דעות מגוונות