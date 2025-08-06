אחרי הסערה; הרמטכ"ל מכחיש בתוקף: "לא היה ולא נברא" - סרוגים

יונתן זינדל/פלאש90

בסביבת הרמטכ"ל רא"ל אייל זמיר אומרים הבוקר (רביעי) כי הרמטכ"ל לא העלה בפני ראש הממשלה בנימין נתניהו את הסוגיה של דברי בנו יאיר ולא התקיים כל שיח בנושא כפי שדווח. "לא היה ולא נברא, הכל ספין", כך מסר כתבנו הצבאי קובי פינקלר.

על פי הדיווח, גורם צבאי אומר: "הרמטכ"ל הגיע לישיבה שבה שאותה ניהל ראש הממשלה, ולקחו בה חלק השרים כץ, דרמר, וראש המל"ל הנגבי. הרמטכ"ל הציג את התוכניות. הוא הסביר כי הצבא בנה תוכניות על בסיס ניצול היתרון שלו על פני החמאס ומתוך הבנה שהוא לא נגרר למלחמה מול גרילה שיכולה להסב נזקים רבים לכוחות".

נזכיר כי אמש דיווחנו, שראש הממשלה נתניהו והרמטכ"ל אייל זמיר נגררו לשיחה קשה, במהלך התייעצות ביטחונית מיוחדת שקיים ראש הממשלה בלשכתו. על פי הדיווחים הרמטכ"ל אייל זמיר תקף את הפרסומים האחרונים, והתדרוכים כנגדו: "איך זה נראה? למה אתם תוקפים אותי? למה מתדרכים נגדי באמצע מלחמה? ולמה הבן שלך כותב נגדי?"

עוד באותו נושא ישראל זיו: "לא מבין את ההיגיון לכבוש את עזה" לכתבה המלאה בסרוגים >



ראש הממשלה הגיב גם הוא בחריפות לפרסומים על תדרוכים מצד הרמטכ"ל על כך שהוא עלול להתפטר: "אל תאיים בתקשורת בהתפטרות. אני לא מקבל את זה שאתה כל פעם אומר שאם לא נקבל את התכניות שלך – אתה תעזוב".

נתניהו התייחס בביטול לדברי בנו יאיר, והציג זאת כדבריו של אדם עצמאי: "הבן שלי בן 33, הוא אדם בוגר."