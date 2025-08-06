ישראל זיו: "לא מבין את ההיגיון לכבוש את עזה" - סרוגים

תומר נאומברג/פלאש90

אלוף (מיל') ישראל זיו התראיין היום (רביעי) ב103fm לתוכנית לכיבוש עזה, והמניעים שלה ואמר כי לדעתו: "מדובר בעיקר בתסכול מכך שחמאס לא נכנע לדרישות לאחר המאמצים הצבאיים. ההחלטה הזו נראית יותר החלטה מהבטן, משום שאני לא מבין את ההיגיון שלה. הרצועה כבר כבושה היא נכבשה כבר כמה פעמים"‏.

עוד הוא הוסיף: "אחרי הפעולה הצבאית שהייתה מוצלחת – צריך להכניס לשם שלטון (לעזה), לא לרדוף אחרי היתושים אלא לייבש את הביצה. אני לא מכיר צבא שרודף אחרי הנשק האחרון, זה בכלל לא פעולה צבאית, אלה דיבורים פוליטיים".

עוד באותו נושא חשש כבד בצה"ל: "יביא לעשרות חיילים הרוגים" לכתבה המלאה בסרוגים >



בנוסף, הוא התייחס לדיבורים סביב סערת הרמטכ"ל אייל זמיר ואמר: "אסור לו ללכת בשום פנים ואופן – אסור לו למצמץ, מי שצריך ללכת זה אולי ראש הממשלה עם הממשלה הזו, אבל הוא שלא יילך".