ישראל זיו: "לא מבין את ההיגיון לכבוש את עזה" - סרוגים

ישראל זיו: "לא מבין את ההיגיון לכבוש את עזה"
אלוף (מיל') ישראל זיו התייחס היום להחלטת הדרג המדיני לפיה הולכים לכיבוש רצועת עזה, ואמר: "ההחלטה הזו נראית יותר החלטה מהבטן, משום שאני לא מבין את ההיגיון שלה"
תומר נאומברג/פלאש90
אלוף (מיל') ישראל זיו התראיין היום (רביעי) ב103fm לתוכנית לכיבוש עזה, והמניעים שלה ואמר כי לדעתו: "מדובר בעיקר בתסכול מכך שחמאס לא נכנע לדרישות לאחר המאמצים הצבאיים. ההחלטה הזו נראית יותר החלטה מהבטן, משום שאני לא מבין את ההיגיון שלה. הרצועה כבר כבושה היא נכבשה כבר כמה פעמים".
עוד הוא הוסיף: "אחרי הפעולה הצבאית שהייתה מוצלחת – צריך להכניס לשם שלטון (לעזה), לא לרדוף אחרי היתושים אלא לייבש את הביצה. אני לא מכיר צבא שרודף אחרי הנשק האחרון, זה בכלל לא פעולה צבאית, אלה דיבורים פוליטיים".
בנוסף, הוא התייחס לדיבורים סביב סערת הרמטכ"ל אייל זמיר ואמר: "אסור לו ללכת בשום פנים ואופן – אסור לו למצמץ, מי שצריך ללכת זה אולי ראש הממשלה עם הממשלה הזו, אבל הוא שלא יילך".מצאת טעות בכתבה? התוכן בכתבה מפר זכויות יוצרים שבבעלותך? נתקלת בפרסומת לא ראויה? דווח/י לנו
9 תגובות - 7 דיונים מיין לפי
1
הממשלה זו כושלת...
נתניהו מוכן להקריב אלפים כדי להחזיק עוד יום על הכסא ... ובזמן שאנחנו מתים בעזה , הוא דואג לסדר את ילדיו עם דירות בבריטניה וארה"ב... יש לנו ראש ממשלה שיותר דומה לסנדק של ארגון פשע... הוא מוקף באוסף חברי הקואלציה שיותר ויותר נראים כמו חבורת "החיילים" שלו או "הקופים" שלו ... זה לאן שהגיע המדינה בראשות נתניהו ... רקבון שהביא את המדינה לאסון הגדול ביותר בתולדותיה, למשבר כלכלי שהטפשים עוד לא קולטים , לשסע חברתי שלא היה כמוהו, לבידוד בינלאומי מוחלט , ישראלים נרדפים בכל חור בעולם , ופה הפשיעה משתוללת , שיא ברציחות, שיא בגניבות, שיא בפרוטקשן, שיא בפשיעה חקלאית , שיא בגניבת כלי רכב , שיא בגבית דמי חסות , אין בטחון פנים , אין חינוך , אין סעד , אין בריאות , הלומי קרב מתאבדים ולאף אחד לא אכפת , חיילים מתאבדים וזה לא מזיז , עסקים מתמוטטים, חברות פושטות רגל , וכל זה לא כולל את אלפי החללים ועשרות אלפי הפצועים, ומאות אלפי חסרי הדיור ... מי האדיוט שרוצה כזה ראש ממשלה ? | 06-08-2025 8:40
הממשלה זו כושלת בכל תחום ... מדיניות החוץ שלנו בקריסה טוטלית ... ישראל ואזרחיה הפכו למוקצים מחמת מיאוס בכל מקום בעולם , וזה בלי להתייחס ל 2000 חללים , 18,000 פצועים, 5,000 הלומי קרב , צפון הרוס , דרום שרוף , מאות אלפי חסרי פתרון דיור , עסקים בחובות , עסקים מתמוטטים, רציחות בשיא , גניבות כלי רכב בשיא , גביית דמי חסות בשיא , פרוטקשיין חקלאי , מה לא .... בידוד בינלאומי מוחלט, חובות של 300 מיליארדים, חרם אקדמאי על מוסדות ישראלים ... ובמה הם עסוקים ? בהדחת היוע"משית, ולמה ? כדי שיוכלו למנות בובה שתבטל לשקרן בן שקרן את משפטו ... לא יאמן כמה דם נשפך בשביל הרעיון המטורף הזה , כי זו הרי הסיבה היחידה שנתניהו נותן להתרסקות המדינה להימשך ... בבחינת תמות נפשי עם פלשתים ... העיקר שלילדיו דאג לדירות בבריטניה וארה"ב... ואתם שאין לכם אפילו דירה פה , הולכים למות בעזה בשביל חתיכת חרא כזה ... פשוט לא יאומן .
מה שבטוח-יותר טוב מלהיות תלוי במועצת השורה...
בני | 06-08-2025 10:45
כמוך וכמו החברים שלך , חברים של המחבלים טיבי ועודה...
2
מעניין כמה זמן...
יעקב | 06-08-2025 8:41
מעניין כמה זמן יקח עד שהוא יאמר,כמו תמיד,"טעיתי".
3
סוף סוף אתה...
ארנון | 06-08-2025 8:46
סוף סוף אתה מבין שאתה לא מבין. חבל שלא הבנת את זה לפני ה7 לאוקטובר.אוכל חינם
4
אם ישראל זיו אומר,סימן שכיבוש עזה מוצדק לגמרי
נועם | 06-08-2025 8:49
כי רוב מוחלט של הערכותיו בשנתיים האחרונות התבדו.
תגובה מספר 3
ש | 06-08-2025 8:57
כמה שאתה צודק לא ברור מדוע ישראל זיו הכתיר שכבר עשרות שנים לא מילא תפקיד צבאי במדינה-מוטב שיישאר בבית אבות
5
מוזר. כלומר פלסטין...
מיקי | 06-08-2025 8:51
מוזר. כלומר פלסטין של קפלן בראשון יאיר גולן וסגנו אבי שקד היא הפיתרון ?
6
ישראל זיו
ש | 06-08-2025 8:54
לישראל זיו -אזרחי המדינה לא מבינים כלל מי אתה בכלל -אתה עוד אחד שעשה את שלו והגיע הזמן שישתוק
7
הוכחת בעבר שאתה בגדול- לא מבין בכלום...
איציק | 06-08-2025 10:47
לא היה דבר אחד מתחילת המלחמה שצדקת בו... טעית בהכל... וזה גם הדבר היחיד שאתה אמור להבין בו... מה , אין לך בושה ?? .