חשש כבד בצה"ל: "יביא לעשרות חיילים הרוגים" - סרוגים

אילוסטרציה (דובר צה"ל)

גורמים בצה"ל מעריכים כי מהלך צבאי נרחב לכיבוש רצועת עזה יגבה מחירים כבדים של עשרות חיילים הרוגים ומספר רב מאוד של פצועים. עוד עלה חשש כי מהלך נרחב שכזה עלול להביא לפגיעה בחטופים על ידי שוביהם, או בשוגג בידי הכוחות, כך פורסם הבוקר (רביעי) בכאן 11.

הרמטכ"ל אייל זמיר יציג לקבינט את המלצות הצבא ואת ההשלכות האסטרטגיות, יחד עם הסתייגויות על מהלך לכיבוש עזה. נזכיר כי אמש התקיים דיון סוער בין הרמטכ"ל לראש הממשלה בנימין נתניהו, במהלכו נתניהו אמר לו כי לא יאיים על התפטרות בתקשורת.

מנגד, זמיר תקף את הממשלה ואת נתניהו ושאל אותם מדוע הם מתדרכים נגדו.

בדיונים עלתה גם שאלה לגבי האפשרות של ממשל צבאי של ישראל באזור, וההשלכות שיגיעו בעקבות כך.