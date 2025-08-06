חשש כבד בצה"ל: "יביא לעשרות חיילים הרוגים" - סרוגים

חשש כבד בצה"ל: "יביא לעשרות חיילים הרוגים"
חשש כבד: גורמים בצה"ל מעריכים כי מהלך צבאי נרחב לכיבוש רצועת עזה יגבה מחירים כבדים של עשרות חיילים הרוגים ומספר רב מאוד של פצועים
אילוסטרציה (דובר צה"ל)
גורמים בצה"ל מעריכים כי מהלך צבאי נרחב לכיבוש רצועת עזה יגבה מחירים כבדים של עשרות חיילים הרוגים ומספר רב מאוד של פצועים. עוד עלה חשש כי מהלך נרחב שכזה עלול להביא לפגיעה בחטופים על ידי שוביהם, או בשוגג בידי הכוחות, כך פורסם הבוקר (רביעי) בכאן 11.
הרמטכ"ל אייל זמיר יציג לקבינט את המלצות הצבא ואת ההשלכות האסטרטגיות, יחד עם הסתייגויות על מהלך לכיבוש עזה. נזכיר כי אמש התקיים דיון סוער בין הרמטכ"ל לראש הממשלה בנימין נתניהו, במהלכו נתניהו אמר לו כי לא יאיים על התפטרות בתקשורת.
מנגד, זמיר תקף את הממשלה ואת נתניהו ושאל אותם מדוע הם מתדרכים נגדו.
בדיונים עלתה גם שאלה לגבי האפשרות של ממשל צבאי של ישראל באזור, וההשלכות שיגיעו בעקבות כך.
רציתם קוסם ......
למי אכפת ? חצי מחברי הקואלציה הזו לא עשו צבא בכלל , הילדים שלהם לא משרתים בצבא ובטח לא במילואים , ואם הם בצבא אז זה בתפקיד "משק דת בהתנדבות ".. נתניהו מוכן להקריב אלפים כדי להחזיק עוד יום על הכסא ... ובזמן שאנחנו מתים בעזה , הוא דואג לסדר את ילדיו עם דירות בבריטניה וארה"ב... יש לנו ראש ממשלה שיותר דומה לסנדק של ארגון פשע... הוא מוקף באוסף חברי הקואלציה שיותר ויותר נראים כמו חבורת "החיילים" שלו או "הקופים" שלו ... זה לאן שהגיע המדינה בראשות נתניהו ... רקבון שהביא את המדינה לאסון הגדול ביותר בתולדותיה, למשבר כלכלי שהטפשים עוד לא קולטים , לשסע חברתי שלא היה כמוהו, לבידוד בינלאומי מוחלט , ישראלים נרדפים בכל חור בעולם , ופה הפשיעה משתוללת , שיא ברציחות, שיא בגניבות, שיא בפרוטקשן, שיא בפשיעה חקלאית , שיא בגניבת כלי רכב , שיא בגבית דמי חסות , אין בטחון פנים , אין חינוך , אין סעד , אין בריאות , הלומי קרב מתאבדים ולאף אחד לא אכפת , חיילים מתאבדים וזה לא מזיז , עסקים מתמוטטים, חברות פושטות רגל , וכל זה לא כולל את אלפי החללים ועשרות אלפי הפצועים, ומאות אלפי חסרי הדיור ... מי האדיוט שרוצה כזה ראש ממשלה ?. | 06-08-2025 8:13
רציתם קוסם ... קבלתם מלאך חבלה שיסרסר בחיי ילדכם כדי להשאר בשלטון ... רציתם בטחון ... קבלתם ממשלה שחושבת שהחמאס זה נכס ... רציתם קצת ערכים יהודיים ... קבלתם קואלציה שחושבת שהשבת השחורה זה נס ... רציתם נאמנות למדינה ... קבלתם לשכה הכי חשובה במדינה שורצת סוכנים קטארים ... רציתם "נצחון מוחלט" ככה הוא נראה ... טפשים תתעוררו
לא מעניין אותי.אני בדרך לנתב"ג.בין הזמנים
פרזיט מנוול מבני ברק | 06-08-2025 9:58
ושהחילונים ישארו בעזה לנצח.
כל מילה אמת...
אירית | 06-08-2025 9:51
כל מילה אמת צרופה
2
צבא הגנה לצהל מה...
יוד | 06-08-2025 8:19
צבא הגנה לצהל מה ההדפה שלך אדון רמטכל שהיהודים בישראל ימותו כיון שאתה לא לוצה לחסל את האויבים שלנו (לא שלך)
3
זה לא חשש...
מיקי | 06-08-2025 8:25
זה לא חשש כבד. תפסיקו. חמאס ברשות הרשע הפלסטינית על גדרות תל אביב זה אלפי הרוגים. מדינה לא יכולה להיות שבויה על ידי עשרים שבויים. נקודה.
מדינה לא יכולה...
שירי מנתניה | 06-08-2025 14:24
מדינה לא יכולה להיות שבויה ע"י עשרות שבויים ולא ע"י מאות חיילים נופלים ואלפי חיילים פצועים... כשאין מצפון אז הכל קל.
אתה שוכח שמדובר...
אירית | 06-08-2025 9:53
אתה שוכח שמדובר באזרחים שבויים, מעניין מה היה קורה אם אחד מילדיך היה שבוי שם נקריב את הכל לשלמות הגועליציה ושלטון המלך
4
עשרות נופלים היו...
שירי מנתניה | 06-08-2025 14:22
עשרות נופלים היו לנו במרכבות גדעון, הידוע לשמצה, שהביא לנו את קמפיין "ההרעבה" ואף לא חטוף אחד משוחרר. הפעם ביבי מתכנן מהלך עם מאות נופלים, קמפיין "ההרעבה"-2 וכרגיל אף חטוף לא ישוחרר...
5
פה דוקא אני מזדהה עמוקות עם המגיב רציתם קוסם
גאה להיות משתמט | 06-08-2025 14:39
אני נגד גיוס בכלל בין של חילונים בין של דתיים לאומים ובין של חרדים ואין צריך לומר בין של ערבים ודרוזים, חיינו פה 600 שנה חיים טובים עם הערבים עד כדי כך שלקחנו בייביסיטר נערות ערביות, הציונים הרסו את הכל, תחזירו את המפתחות לאו"ם, נחזור לחלום של פרופסור ישראל יעקב דה האן הי"ד ושלום על ישראל [וגם על ישמעאל]
6
צבא של חששנים. אסור...
ישראל | 06-08-2025 17:12
צבא של חששנים. אסור לסכן חיילים . עדיף לסכן אזרחים