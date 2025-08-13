כ – 250 בני הנוער של היישוב עלי יזמו וקיימו מחנה קיץ ייחודי לבוגרים בגילאי 21 ומעלה בעלי צרכים מיוחדים מעמותת "עלי שיח". הקשר נשמר לאורך השנה

במהלך השבוע האחרון קיימו נוער היישוב עלי שבשומרון מחנה קיץ עבור בוגרים בעלי צרכים מיוחדים. רובם דיירים בדיור המוגן של עמותת "עלי שיח" והיתר מקרב ילדי ונערי צמי"ד תושבי היישוב. המחנה, המתקיים זו השנה ה – 14, מאורגן וממומן כולו על ידי נוער היישוב, המשמשים גם כמדריכים, כצוות הטכני, והאחראים על התוכן, אירוח החניכים, ועוד.

בשונה מיישובים וקהילות אחרות בהם מארחים ילדי חינוך מיוחד, כאן מדובר בבוגרים בגילאי 30, 40 ואף יותר – גילאים שבעולם מתוקן היו יכולים להיות ההורים של המדריכים שלהם אם לא סבים וסבתות אפילו. הבדל נוסף הוא שמספר החניכים המגיעים לקייטנה הוא גבוה יחסית למקומות אחרים, ומונה קרוב למאה חניכים וחניכות. נוסף על כך, בני הנוער מארגנים עצמאית את החניכים ולא משוייכים בעצמם לעמותה כלשהי. הפעילות גם לא קשורה למחלקת החינוך המיוחד של המועצה האזורית או בכלל.

שותפות מלאה של הנוער

הקייטנה מאורגנת כולה על ידי נוער היישוב – כ-250 בני נוער במספר שנוטלים בה חלק, כשבראשו עומדת מנהלת מחלקת הנוער בארי שלו, ופרוייקטורית שאחראית ספציפית על הקייטנה העונה לשם "מלב אל לב". מקרב הנוער נבחרים שני בנים ושתי בנות המשמשים כמנכ"לים והם אלו המרכזים את כל נושא הקייטנה. הנוער מתחלק לוועדות שונות, כשכל ועדה אחראית על תחום אחר. וועדת כספים אחראית על נושא התרומות וגיוס התקציב לקייטנה – באמצעות דוכני מכירה ביישוב ומחוצה לו, ערב סרט לתושבים, התרמות רחוב בירושלים, פרויקט הד-סטארט, ועוד. ועדה אחרת אחראית על התוכן ודואגת למפעילים שונים, לפעילויות ולכלל התכנים, על מנץ שלא יהיה רגע אחד דל לא בימות החול וגם לא בשבת. ועדה שלישית אחראית על כל הפן הטכני והלוגיסטי, וכן הלאה.

הקייטנה: גולת הכותרת של הפעילות במשך השנה

הקייטנה היא בעצם האירוע המרכזי, גולת הכותרת של פעילות נוער עלי למול חניכי "עלי שיח" הבוגרים, אליה מגיעים כ 90 דיירים ודיירות. השנה הם התארחו במנה הישיבה התיכונית בעלי. לכל אחד בנוער יש תפקיד בשבוע הזה – מדריך, טכני, מטבח או צוות הווי. כל מדריך דואג לחניך שלו, ללוות אותו לפעילויות, לארוחות, עוזר לו בהתארגנויות השונות. הצוות הטכני דואגים שהכל מסודר ונקי, שיש ציוד שצריך ושהכל הולך לפי הלוז שנקבע. צוות המטבח דואג להכין את הארוחות, להגיש ולפנות בסוף הארוחה. צוות הווי דואגים לאווירה, לפעילויות ולשירים. במהלך כל השבוע יש בני נוער שנשארים בלילה לשמור על החניכים ולוודא שגם בשעות האלה הכל בסדר. הנוער נמצא המון ביחד, מתגבש עם עצמו ודואג גם לאחרים.

בפועל הקייטנה התקיימה מיום שלישי שעבר עד מוצאי שבת. בין שלל הפעילויות החניכים ומדריכיהם יצאו לשיט בפארק הירקון, נהנו מערבי מוזיקה, מעגל מתופפים, יצירות, חידון קהוט, מתנפחי מים, משחקים שונים, ועוד. בגדול, לא היתה שעה אחת פנויה. גם לא בשבת. במהלכה, קהילת היישוב קיימה לחניכים ולמדריכים קידוש קהילתי גדול כהוקרה לנוער ולאורחים. בנוסף, נהנו החניכים מקבלת שבת מוזיקלית, ומפעילויות שונות.

הקייטנה, שנושאת את השם "מלב אל לב", נקראת כך מתוך כוונה עמוקה- לב הפוגש לב, באהבה ובחום אנושי. גם במהלך השנה הנוער דואג לפגוש את דיירי "עלי שיח" ולשמור איתם על קשר. בחורף יש שבת שבה החניכים מגיעים אלינו ומלאה בפעילויות שונות והשנה הנוער החליט גם לקיים מסיבת חנוכה שבה החניכים התארחו בהדלקת נרות, פעילויות וארוחת ערב.

ח"כ וולדיגר: "ראיתי את העיניים הזוהרות של החניכים והלבבות הפתוחים של הנוער"

חברת הכנסת מיכל וולדיגר, יו"ר ועדת הרווחה בכנסת, הגיעה לבקר את החניכים והמדריכים במהלך הקייטנה ושיתפה בפוסט מרגש שפרסמה ברשת הפייסבוק:

"סיימתי זה עתה ביקור מרגש במיוחד ביישוב עלי.קשה לתאר במילים את מה שראיתי. למעלה מ- 80 בני נוער, מכיתה ט׳ ועד י״ב, שמקדישים חמישה ימים מחופשת הקיץ שלהם לקייטנה לב אל לב. קייטנה לאנשים עם צרכים מיוחדים מעמותת “עלי שיח”.

זו השנה ה-14 ברציפות (!) שהם מקיימים את הקייטנה הזו בפנסיון מלא, במסירות, אהבה, מקצועיות וחמלה אינסופית. המשתתפים, 70 דיירי עלי שיח, רובם מגיל 21 וצפונה. המבוגר ביותר שפגשתי שם חגג לא מזמן יום הולדת 72 והוא לא מוותר על החוויה הזו. חוויה שאין כמותה.

הגעתי בדיוק לפעילות עם בעלי חיים וראיתי מקרוב את העיניים הזוהרות של דיירי עלי שיח ואת הלבבות הפתוחים של בני הנוער. מראה שממלא את הנפש ומחזיר אמון בטוב. זכות נפלה בחלקי להיות נוכחת במפגש האנושי הנדיר, המרפא והמאיר הזה. אגב, בני הנוער המופלאים הללו לא רק תורמים מזמנם וממרצם למען המיזם הזה, אלא גם דואגים לגייס כספים עבורו, לפעילויות המרתקות.

לכו בכוחכם זה, צעירי עלי. אתם עושים קידוש ה׳ הלכה למעשה!", סיכמה ח"כ וולדיגר.