ג'וני דפ חושף אוסף אמנות אינטימי ממחוזות חייו בצרפת - סרוגים

קרדיט: צילום מסך מרשתות חברתיות

ג'וני דפ, הכוכב ההוליוודי עטור הפרסים, משיק אוסף אמנות אישי ונדיר הכולל שני ציורים שמעולם לא הוצגו קודם: "Add the Light" – דיוקן עצמי, ו"A Rose Is a Rose Is a Rose" – ציור ורד כמחווה לבתו לילי-רוז. שני הציורים צוירו בצבעי מים בראשית שנות ה-2000 באחוזתו שבדרום צרפת, בתקופה בה גידל את ילדיו יחד עם הזמרת הצרפתית ונסה פאראדי.

האוסף מוצע במהדורה מוגבלת של 195 הדפסים חתומים מכל יצירה, במכירה דרך אתר Castle Fine Art וב-38 גלריות ברחבי בריטניה. כל יצירה זמינה לרכישה ב-2,950 פאונד (כ-3,950 דולר) במסגרת, או 2,500 פאונד (כ-3,347 דולר) ללא מסגרת. סט של שתי היצירות ימכר ב-5,450 פאונד (כ-7,297 דולר) עם מסגרת.

דפ מספר כי הציורים משקפים את אחד הפרקים המאושרים בחייו – חוויית ההורות והמשפחה בכפר הצרפתי: "זו בדיוק הייתה התחושה באותה תקופה – להיות נוכח, פשוט שם." הציור "ורד הוא ורד הוא ורד" מתעד מסורת משפחתית, בה דפ צייר לילי-רוז ורד בכל יום ולנטיין, וביום האם הקדיש ורדים לונסה. "אתה אף פעם לא באמת יודע לאן זה יתפתח; הכול נתון למזל," הוא משתף.

האוסף החדש מצטרף לסדרות קודמות של דפ בהשראת משפחתו, ביניהן "The Bunnyman Genesis" מ-2023 שנוצרה בעקבות חלומות משותפים עם בנו ג'ק, ואסופת הקלפים "Tarot" מ-2024 שבה מופיעה דמות "הקיסרית" כהומאז' נוסף לונסה פאראדי.

במקביל לעיסוקיו האמנותיים, דפ השיק לאחרונה את סרטו כבמאי "מודגליאני – שלושה ימים על כנף הטירוף", אשר עלה בבכורה בפסטיבל סן סבסטיאן.

על פי דפ, פילוסופיית האמנות שלו פשוטה: "הדבר היחיד שאפשר באמת לעשות הוא להוסיף אור למה שכבר קיים."

