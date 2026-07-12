איראן באיום לישראל: "הלילה ננקום בעוצמה"

המנהיג העליון של איראן, מוג'תבא ח'אמנאי, פרסם אמש (שבת) מסר חריף בו הבהיר כי נקמה על מות אביו "חייבת בהחלט להתרחש" - וכי מדובר ב"דרישה של האומה כולה".

המסר של ח'אמנאי הבן מגיע שעות ספורות לאחר שנשיא ארה"ב דונלד טראמפ שיגר איום חריף לעבר טהרן על רקע קריאות איראניות להתנקש בו במהלך הלווייתו של המנהיג העליון לשעבר.

בהמשך לכך, הבוקר התייחסו באיראן שוב לאיומי טראמפ והפעם הפנו את האש כלפיי ישראל. "לא יזכו למות בשלווה במיטותיהם", נמסר.

במקביל, איראן תקפה הלילה מטרות בבחריין ואף שיגרה טילים לירדן. מנגד בישראל טוענים כי טראמפ לא ימהר לשבור את הכלים, וכי התגובות הנוקשות שלו הן רק לצורך הקשחה של המו"מ.