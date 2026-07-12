שיא תלונות בטלוויזיה: אלו התוכניות שהכי עיצבנו אתכם ב-2026

שנת 2025 תיזכר כשנה סוערת במיוחד על מסך הטלוויזיה שלכם. דוח נציב פניות הציבור ברשות השנייה, דוד רגב, שמסכם את השנה החולפת, חושף זינוק דרמטי בהיקף התלונות של הצופים. מתוך 14,659 פניות שהגיעו אל שולחן הנציבות (עלייה משמעותית לעומת כ-8,400 בשנה הקודמת), כ-90% נגעו לתכני הטלוויזיה.

מהדוח עולה כי הציבור הישראלי פיתח רגישות גבוהה במיוחד לאופן שבו מתנהל השיח הציבורי, כאשר הנושאים המובילים שחוללו סערה הם תוכניות האקטואליה (47% מהפניות) והחדשות (33%).

מצעד התלונות: מי הוריד את הצופים מהפסים?

במקום הראשון בפער ניכר ניצב הריאיון עם רמי דוידיאן בתוכנית 'אופירה ולוינסון' (קשת 12). הריאיון, שבו עומת דוידיאן עם עובדות בצורה שהוגדרה על ידי הצופים כמשפילה, גרר לא פחות מ-3,148 תלונות – אשר נמצאו כולן מוצדקות על ידי הנציב.

בגזרת תוכניות הריאליטי והבידור, 'האח הגדול' (רשת 13) ממשיכה להוביל את מדד העצבים הציבורי עם 1,301 פניות. הצופים התלוננו בהמוניהם על התנהגויות פוגעניות, אלימות מילולית, בריונות ומשימות שאינן ראויות, כשהדבר נסוב בעיקר סביב המשתתף מאור ברוכמן.

תוכניות נוספות שכיכבו בדוח: 'פתחי ושי' גררו 811 פניות לאחר שהציגו צילום רנטגן פיקטיבי של היועצת המשפטית לממשלה תוך רמיזה למחלות. פרשן חדשות 12 שפרסם דיווח מוטעה לפיו ראש השב"כ יתפטר בתוך חודש, חולל סערה עם 851 פניות על הטעיה בשידור. התוכנית 'הפטריוטים' (ערוץ 14) ספגה 672 פניות לאחר שהמגיש טען כי רוב תושבי טמרה הם נגד ישראל, דווקא לאחר נפילת טיל בעיר שגבתה את חייהם של ארבעה בני משפחה אחת.

לא רק תוכן: הפרסומת שקוממה את הציבור

גם עולם הפרסום לא חמק מביקורת: 727 פניות הוגשו נגד התשדיר לזריקת ההרזיה "My BMI". הצופים טענו כי מדובר בפרסומת פוגענית כלפי אנשים הסובלים מעודף משקל, וכי היא עלולה לעודד הפרעות אכילה בקרב ילדים ובני נוער.

פניות מוצדקות ונקודת אור חיובית

נציב פניות הציבור, דוד רגב, ציין כי כ-60% מכלל הפניות השנה טופלו ונמצאו צורכות – נתון הגבוה משמעותית מהממוצע העולמי בתחום (העומד על 18%-24%). 40% מהפניות הנותרות טופלו לגופן והסתיימו בהליכי גישור, הבנות או התנצלות מצד גופי השידור.

לצד הביקורת הקשה על הידרדרות השיח, נרשמה גם מגמה מעודדת: 1,009 פניות חיוביות הגיעו לנציבות. רובן המכריע (980 פניות) היו מכתבי תמיכה בעיתונאי ערד ניר, שבהן ביקש הציבור להגן על חופש העיתונות וחופש הביטוי שלו.

"נתוני הדוח מלמדים שהציבור בישראל אינו מבקש לצמצם את חופש הביטוי, אלא להבטיח שהוא יופעל באחריות," סיכם הנציב רגב. "אמון הציבור הוא הנכס החשוב ביותר של התקשורת... הוא נבנה מהאופן שבו חופש הביטוי ממומש – באחריות, בהגינות ובכבוד האדם."